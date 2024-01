Hokejisti Dukly nestačili na Spišskú N. Ves

HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 35. Conway (Giľák, Charbonneau), 60. Hudec (Charbonneau, Baláž) - 9. Burgess (Kerbashian, Nellis), 22. Nellis (Archambault), 65. Myklucha. Rozhodovali: Stano, Klejna - Jedlička, Tichý, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2296 divákov.



Trenčín: Lacouvée – Pietroniro, Kupec, Starosta, Petrovický, Mar. Hudec, Hlaváč, Bokroš - Giľák, Baláž, D. Hudec - Charbonneau, Conway, Eriksson Immo – Š. Petráš, Sojčík, M. Sloboda - Škvarek, J. Mikúš, Krajčovič

Spišská N. Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, J. Valach, Žiak, Björkung, Romaňák - Bakoš, Kerbashian, Drábek - Burgess, Nellis, Archambault - Vandas, Myklucha, Džugan - Rapáč, Bortňák, Hamráček

HK Poprad – HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 32. Brincko (Calof, Bjalončík), 40. Peresunko (Cardwell, Calof) – 58. Heard (Daugavinš, Acolatse). Rozhodovali: Hronský, Novák – Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2199 divákov.



Poprad: Vay – Cardwell, Betker, Brincko, Kotvan, Turan, D. Brejčák, J. Brejčák – Svitana, Coulter, Dmowski – Calof, Bjalončík, Záborský – Kukuča, Suchý, Peresunko – Belluš, Bodnár, Melcher

Michalovce: Škorvánek – Macejko, Acolatse, Cibák, Bodák, Jasečko, Drgoň – Daugavinš, Buc, Santos – Puliš, Heard, Valach – Newton, Suja, Matúš Paločko – Kabáč, Solenský, Vašaš

HC Mikron Nové Zámky - MHk 32 Liptovský Mikuláš 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



Góly: 31. Avcin (Berry), 37. Kriška, 49. Egle (Berry). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Gegáň, M. Orolin vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1576 divákov.



Nové Zámky: Kantor – Hatala, Lee, Roman, Mamčics, Novajovský, Kozák - Loggins, Johnson, Roy – Michnáč, Prokeš, Mikúš - Števuliak, Ondrušek, Stupka – Kováč, Barto, Šišovský - Ružek

L. Mikuláš: Krasikov – Lalík, Mezovský, Vasiliev, Žilka, Fekiač, Hraško, Nátny – Berry, Quince, Avcin - Lahtinen, Egle, A. Nauš – Tkáč, Kriška, Vojzech - Nespala, Vankúš, T. Nauš



HC´05 Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 5:7 (2:3, 1:2, 2:2)



Góly: 5. Luža (Petriska, Matoušek), 10. Bíreš (Hora, Gašpar), 24. Vela (Turnbull, Wilkins), 55. Turnbull, 55. Matoušek – 16. Pecararo (Ranford, Mahbod), 16. Pecararo (Ranford), 18. Žitný (Šille), 23. Šille (Mahbod, Takáč), 38. Poiriér (Pecararo, Maier), 41. Poiriér (Takáč). 60. Takáč (Preisinger, Sersen).



Rozhodovali: Kalina, Žák – Knižka, Bogdaň, vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše 39. Wilkins 5 + DKZ za napadnutie hlavy a krku – 46. Török 5 + DKZ za nedovolené bránenie v hre, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2424 divákov



Banská Bystrica: Belányi – Bačík, Šenkeřík, Hora, D. Stránský, Ďatelinka, Luža, Žabka – Turnbull, Vela, Wilkins – Gašpar, Bíreš, Matoušek – Výhonský, R. Faith, Petriska – Plančár, A. Stránský, Macek

Slovan: Godla – Korenčík, Beňo, Romančík, Golian, Romančík, Sersen, Maier – Pecararo, Findlay, Ranford – Mahbod, Poiriér, Takáč – Fominych, Šille, Žitný – Török, Preisinger, Lukoší

HC Košice - HKM Zvolen 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)



Góly: 20. Pollock (Lunter, Fejes), 42. Breton (Fejes), 56. Fejes (Pollock) Rozhodovali: Adamec, T. Orolin - Šoltés, Ordzovenský, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3642 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Bartoš - Lunter, Pollock, Fejes - Jääskeläinen, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Lamper - Šimun, Havrila, Jokeľ

Zvolen: Trenčan - Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Sládok, Čulík, Haborák - Jelisejevs, M. Hults, Kašlík - Hecl, Marcinek, Zuzin - Kolenič, V. Fekiač, Bondra - Csányi, Gabor, Mucha

Poprad 14. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 3:2 po predĺžení v nedeľnom stretnutí 36. kola Tipos extraligy. Potvrdili tak post lídra tabuľky, na čele majú náskok deväť bodov pred Popradom. Rozhodujúci gól dal 13 sekúnd pred koncom predĺženia Oleksij Myklucha.Spišiaci mali na dosah zisk troch bodov. V polovici stretnutia viedli 2:0, no v 35. minúte zariadil v presilovke kontaktný gól Scott Conway. Predĺženie vybojoval presným zásahom v power play Denis Hudec 49 sekúnd pred záverom riadnej hracej doby.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v nedeľnom zápase 36. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 2:1. "" potvrdili druhé miesto v tabuľke a vzdialili sa Zemplíčanom na rozdiel piatich bodov. Víťazný gól zaznamenal v 40. minúte ukrajinský útočník Oleksandr Peresunko.Calof v závere prvej tretiny prekonal Škorvánka, ale jeho presný zásah nakoniec neplatil pre ofsajd. Diváci čakali na prvý regulárny gól až do 32. minúty, keď sa presadil Brincko strelou od modrej čiary a zaznamenal druhý presný zásah v sezóne. Popradčania zvýšili náskok 30 sekúnd pred koncom prostrednej časti vďaka Peresunkovi. Michalovce znížili v 57. minúte v hre bez brankára, skóroval Heard. Hostia mali v závere ešte tlak, ale nedokázali vyrovnať.Do zostavy "" sa vrátil po zranení Tomáš Záborský. Kanadský center Tyler Steenbergen ešte nenastúpil za Poprad.Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v nedeľnom zápase 36. kola Tipos extraligy na ľade HC Mikron Nové Zámky 3:0. Podarilo sa im tak zabodovať po dvoch dueloch, Novozámčania naopak nenadviazali na predchádzajúce dve víťazstvá.Hokejisti HC´05 Banská Bystrica podľahli v nedeľnom zápase 36. kola Tipos extraligy Slovanu Bratislava 5:7 a pripísali si na svoje konto štvrtú prehru z uplynulých piatich duelov. Slovan zaznamenal siedme víťazstvo vo ôsmich stretnutiach a na šiestu pozíciu, zaručujúcu priamu účasť v play off, stráca už len päť bodov.Bystričania mali dobrý vstup do zápasu, išli do vedenia 2:0. Hostia však otočili stav ešte do prestávky. V šestnástej minúte vyrovnal dvoma gólmi za 36 sekúnd Pecararo. Obrat dokonal po vyhratom buly Žitný. Hostia potom viedli už 6:3, no Turnbull a Matoušek gólmi zdramatizovali koncovku. V hre domácich bez brankára poistil v závere výhru "belasých" Takáč.Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 36. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 4:0. Bolo to pre nich tretie víťazstvo za sebou, po ktorom sa dostali na tretie miesto pred Michalovce. Zvolen nebodoval v treťom stretnutí v sérii a naďalej je na siedmom mieste. Útočníci Hunter Fejes a Brett Pollock zaznamenali po tri kanadské body (1+2), brankár Dominik Riečický dosiahol prvé čisté konto v sezóne.Úvodná tretina priniesla bojovnosť aj viacero zaujímavých momentov na oboch stranách. Košičanom síce nevyšli dve presilovky, no krátko pred prvou prestávkou sa po rýchlej kombinačnej akcii presadil Polloc - 1:0. Podobný obraz hry priniesla aj druhá časť, v ktorej mali oba tímy niekoľko presiloviek, no skóre sa nezmenilo. Dôležitý gól na 2:0 strelil v 42. minúte obranca Breton, ktorý sa dorážkou v presilovke ako prvý z ligových obrancov dostal na métu 10 gólov v prebiehajúcej sezóne. Víťazstvo Košičanov ešte v závere navýšili Fejes a Lunter.