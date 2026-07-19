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Poradie strelcov na MS, Mbappe prekonal Messiho rekord a je opäť líder
TASR prináša poradie strelcov po 32. hracom dni.
Autor TASR
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Bratislava 19. júla (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po 32. hracom dni (103 zo 104 zápasov):
10 gólov: Kylian Mbappe (Francúzsko)
8 gólov: Lionel Messi (Argentína)
7 gólov: Erling Haaland (Nórsko), Jude Bellingham (Anglicko)
6 gólov: Harry Kane (Anglicko), Ousmane Dembele (Francúzsko)
5 gólov: Mikel Oyarzabal (Španielsko)
4 góly: Julian Quinones (Mexiko), Ismaila Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazília)
3 góly: Folarin Balogun (USA), Brian Brobbey (Holandsko), Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Matheus Cunha (Brazília), Jonathan David (Kanada), Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku (obaja Belgicko) Cody Gakpo (Holandsko), Kai Havertz (Nemecko), Raul Jimenez (Mexiko), Elijah Just (N. Zéland), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Lautaro Martinez (Argentína), Ismael Saibari (Maroko), Deniz Undav (Nemecko), Yoane Wissa (DR Kongo), Bradley Barcola (Francúzsko), Bukayo Saka (Anglicko)
2 góly: Maximiliano Araujo (Uruguaj), Marko Arnautovič (Rakúsko), Emam Ashour (Egypt), Yasin Ayari, Anthony Elanga (obaja Švédsko), Amad Diallo, Nicolas Pepe (obaja P. Slonoviny), Habib Diarra, Pape Gueye (obaja Senegal), Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas (všetci Švajčiarsko), Enzo Fernandez (Argentína), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Cyle Larin (Kanada), Ermin Mahmič (Bosna a Hercegovina), Riyad Mahrez (Alžírsko), Mikel Merino, Pedro Porro (obaja Španielsko), Daniel Munoz (Kolumbia), Azzedine Ounahi, Soufiane Rahimi (obaja Maroko), Ramin Rezaeian (Irán), Crysencio Summerville (Holandsko), Youri Tielemans, Leandro Trossard (obaja Belgicko), Malik Tillman (USA), Mostafa Ziko (Egypt)
1 gól: Thelo Aasgaard, Leo Östigaard, Antonio Nusa, Marcus Pedersen, Andreas Schjelderup (všetci Nórsko), Kerim Alajbegovič, Jovo Lukič (obaja Bosna a Hercegovina), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Hasan Al Haydos (Katar), Nizar Al Rashdan, Ali Olwan, Mousa Tamari (všetci Jordánsko), Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lisandro Martinez, Cristian Romero (všetci Argentína), Nilson Angulo, Gonzalo Plata (obaja Ekvádor), Jhon Arias, Jaminton Campaz, Luis Diaz (všetci Kolumbia), Kaan Ayhan, Arda Güler, Baris Yilmaz (všetci Turecko), Alex Baena, Fabian Ruiz, Lamine Yamal (všetci Španielsko), Martin Baturina, Ante Budimir, Petar Musa, Ivan Perišič, Petar Sučič, Nikola Vlašič (všetci Chorvátsko), Rafik Belghali, Nadir Benbouali, Amine Gouiri (všetci Alžírsko), Sebastian Berhalter, Alex Freeman, Giovanni Reyna, Auston Trusty (všetci USA), Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Leroy Sane, Nico Schlotterbeck (vśetci Nemecko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Casemiro, Gabriel Martinelli, Neymar (všetci Brazília), Brian Cipenga, Fiston Mayele (obaja DR Kongo), Livano Comenencia (Curacao), Promise David, Stephen Eustaquio, Nathan Saliba (všetci Kanada), Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken (všetci Belgicko), Issa Diop, Achraf Hakimi, Soufiane Rahimi, Gessime Yassine (všetci Maroko), Desire Doue (Francúzsko), Deroy Duarte, Sidny Lopes Cabral, Kevin Pina, Helio Varela (všetci Kapverdy), Julio Enciso, Matias Galarza, Mauricio (všetci Paraguaj), Abbosbek Fajzullajev, Eldor Šomurodov (obaja Uzbekistan), Alvaro Fidalgo, Mateo Chavez Garcia, Luis Romo (všetci Mexiko), Anthony Gordon, Marcus Rashford, Declan Rice, Ezri Konsa (všetci Anglicko), Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kór. rep.), Yasser Ibrahim, Mahmoud Saber, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Wilson Isidor (Haiti), Džunja Itó, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Kaišú ano (všetci Japonsko), Saša Kalajdžič, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (všetci Rakúsko), Franck Kessie (P. Slonoviny), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Rafael Leao, Nuno Mendes, Joao Neves, Goncalo Ramos (všetci Portugalsko), Derrick Luckassen, Caleb Yirenkyi (obaja Ghana), Thapelo Maseko, Teboho Mokoena (obaja JAR), Hazem Mastouri, Omar Rekik (obaja Tunisko), Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye (obaja Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi (Irán), Finn Surman (Nový Zéland), Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke (obaja Holandsko), Granit Xhaka (Švajčiarsko)
8 gólov: Lionel Messi (Argentína)
7 gólov: Erling Haaland (Nórsko), Jude Bellingham (Anglicko)
6 gólov: Harry Kane (Anglicko), Ousmane Dembele (Francúzsko)
5 gólov: Mikel Oyarzabal (Španielsko)
4 góly: Julian Quinones (Mexiko), Ismaila Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazília)
3 góly: Folarin Balogun (USA), Brian Brobbey (Holandsko), Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Matheus Cunha (Brazília), Jonathan David (Kanada), Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku (obaja Belgicko) Cody Gakpo (Holandsko), Kai Havertz (Nemecko), Raul Jimenez (Mexiko), Elijah Just (N. Zéland), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Lautaro Martinez (Argentína), Ismael Saibari (Maroko), Deniz Undav (Nemecko), Yoane Wissa (DR Kongo), Bradley Barcola (Francúzsko), Bukayo Saka (Anglicko)
2 góly: Maximiliano Araujo (Uruguaj), Marko Arnautovič (Rakúsko), Emam Ashour (Egypt), Yasin Ayari, Anthony Elanga (obaja Švédsko), Amad Diallo, Nicolas Pepe (obaja P. Slonoviny), Habib Diarra, Pape Gueye (obaja Senegal), Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas (všetci Švajčiarsko), Enzo Fernandez (Argentína), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Cyle Larin (Kanada), Ermin Mahmič (Bosna a Hercegovina), Riyad Mahrez (Alžírsko), Mikel Merino, Pedro Porro (obaja Španielsko), Daniel Munoz (Kolumbia), Azzedine Ounahi, Soufiane Rahimi (obaja Maroko), Ramin Rezaeian (Irán), Crysencio Summerville (Holandsko), Youri Tielemans, Leandro Trossard (obaja Belgicko), Malik Tillman (USA), Mostafa Ziko (Egypt)
1 gól: Thelo Aasgaard, Leo Östigaard, Antonio Nusa, Marcus Pedersen, Andreas Schjelderup (všetci Nórsko), Kerim Alajbegovič, Jovo Lukič (obaja Bosna a Hercegovina), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Hasan Al Haydos (Katar), Nizar Al Rashdan, Ali Olwan, Mousa Tamari (všetci Jordánsko), Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lisandro Martinez, Cristian Romero (všetci Argentína), Nilson Angulo, Gonzalo Plata (obaja Ekvádor), Jhon Arias, Jaminton Campaz, Luis Diaz (všetci Kolumbia), Kaan Ayhan, Arda Güler, Baris Yilmaz (všetci Turecko), Alex Baena, Fabian Ruiz, Lamine Yamal (všetci Španielsko), Martin Baturina, Ante Budimir, Petar Musa, Ivan Perišič, Petar Sučič, Nikola Vlašič (všetci Chorvátsko), Rafik Belghali, Nadir Benbouali, Amine Gouiri (všetci Alžírsko), Sebastian Berhalter, Alex Freeman, Giovanni Reyna, Auston Trusty (všetci USA), Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Leroy Sane, Nico Schlotterbeck (vśetci Nemecko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Casemiro, Gabriel Martinelli, Neymar (všetci Brazília), Brian Cipenga, Fiston Mayele (obaja DR Kongo), Livano Comenencia (Curacao), Promise David, Stephen Eustaquio, Nathan Saliba (všetci Kanada), Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken (všetci Belgicko), Issa Diop, Achraf Hakimi, Soufiane Rahimi, Gessime Yassine (všetci Maroko), Desire Doue (Francúzsko), Deroy Duarte, Sidny Lopes Cabral, Kevin Pina, Helio Varela (všetci Kapverdy), Julio Enciso, Matias Galarza, Mauricio (všetci Paraguaj), Abbosbek Fajzullajev, Eldor Šomurodov (obaja Uzbekistan), Alvaro Fidalgo, Mateo Chavez Garcia, Luis Romo (všetci Mexiko), Anthony Gordon, Marcus Rashford, Declan Rice, Ezri Konsa (všetci Anglicko), Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kór. rep.), Yasser Ibrahim, Mahmoud Saber, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Wilson Isidor (Haiti), Džunja Itó, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Kaišú ano (všetci Japonsko), Saša Kalajdžič, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (všetci Rakúsko), Franck Kessie (P. Slonoviny), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Rafael Leao, Nuno Mendes, Joao Neves, Goncalo Ramos (všetci Portugalsko), Derrick Luckassen, Caleb Yirenkyi (obaja Ghana), Thapelo Maseko, Teboho Mokoena (obaja JAR), Hazem Mastouri, Omar Rekik (obaja Tunisko), Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye (obaja Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi (Irán), Finn Surman (Nový Zéland), Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke (obaja Holandsko), Granit Xhaka (Švajčiarsko)
vlastné góly:
2 - Mohamed Hany (Egypt)
1 - Mahmoud Abunada, Mohamed Manai (obaja Katar), Yazan Al Arab (Jordánsko), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Damian Bobadilla (Paraguaj), Diney Borges (Kapverdy), Yassine Bounou (Haiti), Cameron Burgess (Austrália), Aymen Hussein (Irak), Miro Muheim (Švajčiarsko), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan), Ellyes Skhiri (Tunisko)
2 - Mohamed Hany (Egypt)
1 - Mahmoud Abunada, Mohamed Manai (obaja Katar), Yazan Al Arab (Jordánsko), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Damian Bobadilla (Paraguaj), Diney Borges (Kapverdy), Yassine Bounou (Haiti), Cameron Burgess (Austrália), Aymen Hussein (Irak), Miro Muheim (Švajčiarsko), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan), Ellyes Skhiri (Tunisko)