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Poradie strelcov po 10. hracom dni, na čele Undav, Messi a David
3 góly: Lionel Messi (Argentína), Jonathan David (Kanada), Deniz Undav (Nemecko)
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po desiatom hracom dni (40 zo 104 zápasov):
3 góly: Lionel Messi (Argentína), Jonathan David (Kanada), Deniz Undav (Nemecko)
2 góly: Erling Haaland (Nórsko), Kylian Mbappé (Francúzsko), Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada), Ismael Saibari (Maroko), Matheus Cunha, Vinicius Junior (obaja Brazília), Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville (všetci Holandsko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Maximiliano Araujo (Uruguaj)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan (Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo, Franck Kessie (obaja Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Keito Nakamura, Džunja Itó (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna, Alex Freeman (obaja USA), Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard (Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada), Matias Galarza (Paraguaj). Lamine Yamal (Španielsko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar), Cameron Burgess (Austrália), Hassan Altambakti (Saudská Arábia)
3 góly: Lionel Messi (Argentína), Jonathan David (Kanada), Deniz Undav (Nemecko)
2 góly: Erling Haaland (Nórsko), Kylian Mbappé (Francúzsko), Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada), Ismael Saibari (Maroko), Matheus Cunha, Vinicius Junior (obaja Brazília), Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville (všetci Holandsko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Maximiliano Araujo (Uruguaj)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan (Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo, Franck Kessie (obaja Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Keito Nakamura, Džunja Itó (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna, Alex Freeman (obaja USA), Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard (Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada), Matias Galarza (Paraguaj). Lamine Yamal (Španielsko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar), Cameron Burgess (Austrália), Hassan Altambakti (Saudská Arábia)