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Poradie strelcov po 12. hracom dni: Na čele je Messi s piatimi gólmi
TASR prináša poradie strelcov na 23. MS vo futbale po desiatom hracom dni.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) -
Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po desiatom hracom dni (48 zo 104 zápasov):
5 gólov: Lionel Messi (Argentína)
4 góly: Kylian Mbappe (Francúzsko), Erling Haaland (Nórsko)
3 góly: Jonathan David (Kanada), Deniz Undav (Nemecko)
2 góly: Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada), Ismael Saibari (Maroko), Matheus Cunha, Vinicius Junior (obaja Brazília), Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville (všetci Holandsko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Maximiliano Araujo (Uruguaj), Ismaila Sarr (Senegal), Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Daniel Muňoz (Kolumbia)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan, Nizar Al Rashdan (obaja Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo, Franck Kessie (obaja Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Keito Nakamura, Džunja Itó (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna, Alex Freeman (obaja USA), Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard, Marcus Pedersen (obaja Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa, Ante Budimir (všetci Chorvátsko), Joao Neves, Nuno Mendes, Rafael Leao (všetci Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Jaminton Campaz (obaja Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada), Matias Galarza (Paraguaj). Lamine Yamal (Španielsko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland), Nadir Benbouali, Amine Gouiri (obaja Alžírsko)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar), Cameron Burgess (Austrália), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan)
5 gólov: Lionel Messi (Argentína)
4 góly: Kylian Mbappe (Francúzsko), Erling Haaland (Nórsko)
3 góly: Jonathan David (Kanada), Deniz Undav (Nemecko)
2 góly: Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada), Ismael Saibari (Maroko), Matheus Cunha, Vinicius Junior (obaja Brazília), Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville (všetci Holandsko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Maximiliano Araujo (Uruguaj), Ismaila Sarr (Senegal), Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Daniel Muňoz (Kolumbia)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan, Nizar Al Rashdan (obaja Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo, Franck Kessie (obaja Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Keito Nakamura, Džunja Itó (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna, Alex Freeman (obaja USA), Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard, Marcus Pedersen (obaja Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa, Ante Budimir (všetci Chorvátsko), Joao Neves, Nuno Mendes, Rafael Leao (všetci Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Jaminton Campaz (obaja Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada), Matias Galarza (Paraguaj). Lamine Yamal (Španielsko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland), Nadir Benbouali, Amine Gouiri (obaja Alžírsko)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar), Cameron Burgess (Austrália), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan)