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Poradie strelcov po 22. hracom dni, Messi a Mbappe majú šesť gólov
Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po 22. hracom dni (85 zo 104 zápasov).
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po 22. hracom dni (85 zo 104 zápasov):
6 gólov: Kylian Mbappe (Francúzsko), Lionel Messi (Argentína)
5 gólov: Erling Haaland (Nórsko), Harry Kane (Anglicko)
4 góly: Ousmane Dembele (Francúzsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Ismaila Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazília)
3 góly: Folarin Balogun (USA), Brian Brobbey (Holandsko), Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Matheus Cunha (Brazília), Jonathan David (Kanada), Cody Gakpo (Holandsko), Kai Havertz (Nemecko), Elijah Just (N. Zéland), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Julian Quinones (Mexiko), Ismael Saibari (Maroko), Deniz Undav (Nemecko), Yoane Wissa (DR Kongo)
2 góly: Maximiliano Araujo (Uruguaj), Marko Arnautovič (Rakúsko), Jude Bellingham (Anglicko), Yasin Ayari, Anthony Elanga (obaja Švédsko), Bradley Barcola (Francúzsko), Amad Diallo (P. Slonoviny), Habib Diarra, Pape Gueye (obaja Senegal), Breel Embolo, Ruben Vargas (obaja Švajčiarsko), Raul Jimenez (Mexiko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Cyle Larin (Kanada), Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Leandro Trossard (všetci Belgicko), Ermin Mahmič (Bosna a Hercegovina), Riyad Mahrez (Alžírsko), Daniel Munoz (Kolumbia), Nicolas Pepe (Pob. Slonoviny), Ramin Rezaeian (Irán), Crysencio Summerville (Holandsko)
1 gól: Thelo Aasgaard, Leo Östigard, Marcus Pedersen (všetci Nórsko), Kerim Alajbegovič, Jovo Lukič (obaja Bosna a Hercegovina), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Hasan Al Haydos (Katar), Nizar Al Rashdan, Ali Olwan, Mousa Tamari (všetci Jordánsko), Nilson Angulo, Gonzalo Plata (obaja Ekvádor), Emam Ashour (Egypt), Kaan Ayhan, Arda Güler, Baris Yilmaz (všetci Turecko), Alex Baena (Španielsko), Desire Doue (Francúzsko), Martin Baturina, Ante Budimir, Petar Musa (všetci Chorvátsko), Rafik Belghali, Nadir Benbouali, Amine Gouiri (všetci Alžírsko), Sebastian Berhalter, Alex Freeman, Giovanni Reyna, Malik Tillman, Auston Trusty (všetci USA), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Leroy Sane (vśetci Nemecko), Jaminton Campaz, Luis Diaz (obaja Kolumbia), Agustin Cannobio (Uruguaj), Livano Comenencia (Curacao), Casemiro, Gabriel Martinelli (Brazília), Brian Cipenga, Fiston Mayele (obaja DR Kongo), Promise David, Stephen Eustaquio, Nathan Saliba (všetci Kanada), Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers (obaja Belgicko), Issa Diop, Achraf Hakimi, Soufiane Rahimi, Gessime Yassine (všetci Maroko), Alvaro Fidalgo, Mateo Chavez Garcia, Luis Romo (všetci Mexiko), Franck Kessie (Pobrežie Slonoviny), Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye (obaja Senegal), Antonio Nusa (Nórsko), Julio Enciso, Matias Galarza, Mauricio (všetci Paraguaj), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kór. rep.), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Wilson Isidor (Haiti), Džunja Itó, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Kaišú Sano (všetci Japonsko), Saša Kalajdžič, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (všetci Rakúsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Rafael Leao, Joao Neves, Nuno Mendes, Goncalo Ramos (všetci Portugalsko), Derrick Luckassen, Caleb Yirenkyi (obaja Ghana), Thapelo Maseko, Teboho Mokoena (obaja JAR), Marcus Rashford (Anglicko), Omar Rekik, Hazem Mastouri (Tunisko), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi (Irán), Dan Ndoye, Granit Xhaka (obaja Švajčiarsko), Ivan Perišič (Chorvátsko), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Pedro Porro (Španielsko), Mahmoud Saber, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet, Mostafa Ziko (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland), Virgil Van Dijk, Jan Paul Van Hecke (obaja Holandsko), Lamine Yamal (Španielsko)
vlastné góly:
Mahmoud Abunada, Mohamed Manai (obaja Katar), Yazan Al Arab (Jordánsko), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Damian Bobadilla (Paraguaj), Yassine Bounou (Haiti), Cameron Burgess (Austrália), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Miro Muheim (Švajčiarsko), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan), Ellyes Skhiri (Tunisko)
5 gólov: Erling Haaland (Nórsko), Harry Kane (Anglicko)
4 góly: Ousmane Dembele (Francúzsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Ismaila Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazília)
3 góly: Folarin Balogun (USA), Brian Brobbey (Holandsko), Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Matheus Cunha (Brazília), Jonathan David (Kanada), Cody Gakpo (Holandsko), Kai Havertz (Nemecko), Elijah Just (N. Zéland), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Julian Quinones (Mexiko), Ismael Saibari (Maroko), Deniz Undav (Nemecko), Yoane Wissa (DR Kongo)
2 góly: Maximiliano Araujo (Uruguaj), Marko Arnautovič (Rakúsko), Jude Bellingham (Anglicko), Yasin Ayari, Anthony Elanga (obaja Švédsko), Bradley Barcola (Francúzsko), Amad Diallo (P. Slonoviny), Habib Diarra, Pape Gueye (obaja Senegal), Breel Embolo, Ruben Vargas (obaja Švajčiarsko), Raul Jimenez (Mexiko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Cyle Larin (Kanada), Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Leandro Trossard (všetci Belgicko), Ermin Mahmič (Bosna a Hercegovina), Riyad Mahrez (Alžírsko), Daniel Munoz (Kolumbia), Nicolas Pepe (Pob. Slonoviny), Ramin Rezaeian (Irán), Crysencio Summerville (Holandsko)
1 gól: Thelo Aasgaard, Leo Östigard, Marcus Pedersen (všetci Nórsko), Kerim Alajbegovič, Jovo Lukič (obaja Bosna a Hercegovina), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Hasan Al Haydos (Katar), Nizar Al Rashdan, Ali Olwan, Mousa Tamari (všetci Jordánsko), Nilson Angulo, Gonzalo Plata (obaja Ekvádor), Emam Ashour (Egypt), Kaan Ayhan, Arda Güler, Baris Yilmaz (všetci Turecko), Alex Baena (Španielsko), Desire Doue (Francúzsko), Martin Baturina, Ante Budimir, Petar Musa (všetci Chorvátsko), Rafik Belghali, Nadir Benbouali, Amine Gouiri (všetci Alžírsko), Sebastian Berhalter, Alex Freeman, Giovanni Reyna, Malik Tillman, Auston Trusty (všetci USA), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Leroy Sane (vśetci Nemecko), Jaminton Campaz, Luis Diaz (obaja Kolumbia), Agustin Cannobio (Uruguaj), Livano Comenencia (Curacao), Casemiro, Gabriel Martinelli (Brazília), Brian Cipenga, Fiston Mayele (obaja DR Kongo), Promise David, Stephen Eustaquio, Nathan Saliba (všetci Kanada), Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers (obaja Belgicko), Issa Diop, Achraf Hakimi, Soufiane Rahimi, Gessime Yassine (všetci Maroko), Alvaro Fidalgo, Mateo Chavez Garcia, Luis Romo (všetci Mexiko), Franck Kessie (Pobrežie Slonoviny), Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye (obaja Senegal), Antonio Nusa (Nórsko), Julio Enciso, Matias Galarza, Mauricio (všetci Paraguaj), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kór. rep.), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Wilson Isidor (Haiti), Džunja Itó, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Kaišú Sano (všetci Japonsko), Saša Kalajdžič, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (všetci Rakúsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Rafael Leao, Joao Neves, Nuno Mendes, Goncalo Ramos (všetci Portugalsko), Derrick Luckassen, Caleb Yirenkyi (obaja Ghana), Thapelo Maseko, Teboho Mokoena (obaja JAR), Marcus Rashford (Anglicko), Omar Rekik, Hazem Mastouri (Tunisko), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi (Irán), Dan Ndoye, Granit Xhaka (obaja Švajčiarsko), Ivan Perišič (Chorvátsko), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Pedro Porro (Španielsko), Mahmoud Saber, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet, Mostafa Ziko (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland), Virgil Van Dijk, Jan Paul Van Hecke (obaja Holandsko), Lamine Yamal (Španielsko)
vlastné góly:
Mahmoud Abunada, Mohamed Manai (obaja Katar), Yazan Al Arab (Jordánsko), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Damian Bobadilla (Paraguaj), Yassine Bounou (Haiti), Cameron Burgess (Austrália), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Miro Muheim (Švajčiarsko), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan), Ellyes Skhiri (Tunisko)