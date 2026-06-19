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Poradie strelcov po 7. hracom dni: Na čele sú trojgóloví Messi a David
TASR prináša Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po siedmom hracom dni.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) -
Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po siedmom hracom dni (28 zo 104 zápasov):
3 góly: Lionel Messi (Argentína), Jonathan David (Kanada)
2 góly: Erling Haaland (Nórsko), Kylian Mbappé (Francúzsko), Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan (Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Daiči Kamada, Keito Nakamura (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Vinicius Junior (Brazília), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna (USA), Ismael Saibari (Maroko), Crysencio Summerville, Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard (Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar)
3 góly: Lionel Messi (Argentína), Jonathan David (Kanada)
2 góly: Erling Haaland (Nórsko), Kylian Mbappé (Francúzsko), Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan (Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Daiči Kamada, Keito Nakamura (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Vinicius Junior (Brazília), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna (USA), Ismael Saibari (Maroko), Crysencio Summerville, Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard (Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar)