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Poradie strelcov po piatom hracom dni, na čele je trojgólový Messi

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Nórsky futbalista Erling Haaland strieľa gól v zápase MS s Irakom 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po piatom hracom dni (19 zo 104 zápasov).

Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po piatom hracom dni (19 zo 104 zápasov):



3 góly: Lionel Messi (Argentína)

2 góly: Erling Haaland (Nórsko), Kylian Mbappé (Francúzsko), Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland)

1 gól: Romano Schmid a Marko Arnautovič (Rakúsko), Ali Olwan (Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala a Felix Nmecha (Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo (Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres (Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang a Hyeon-gyu Oh (Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (Austrália), Raul Jimenez (Mexiko), Daiči Kamada a Keito Nakamura (Japonsko), Ladislav Krejčí (ČR), Cyle Larin (Kanada), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguay), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi a Ramin Rezaeian (Irán), Vinicius Junior (Brazília), Julian Quinones (Mexiko), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna (USA), Ismael Saibari (Maroko), Crysencio Summerville a Virgil Van Dijk (Holandsko), Leo Östigard (Nórsko)



vlastné góly:

Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak)
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