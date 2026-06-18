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Poradie strelcov po šiestom hracom dni: Na čele je trojgólový Messi
Dva góly strelili Erling Haaland (Nórsko) a Kylian Mbappé (Francúzsko).
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po šiestom hracom dni (23 zo 104 zápasov):
3 góly: Lionel Messi (Argentína)
2 góly: Erling Haaland (Nórsko), Kylian Mbappé (Francúzsko), Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko)
1 gól: Romano Schmid a Marko Arnautovič (Rakúsko), Ali Olwan (Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala a Felix Nmecha (Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo (Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres (Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang a Hyeon-gyu Oh (Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (Austrália), Raul Jimenez (Mexiko), Daiči Kamada a Keito Nakamura (Japonsko), Ladislav Krejčí (ČR), Cyle Larin (Kanada), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguay), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi a Ramin Rezaeian (Irán), Vinicius Junior (Brazília), Julian Quinones (Mexiko), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna (USA), Ismael Saibari (Maroko), Crysencio Summerville a Virgil Van Dijk (Holandsko), Leo Östigard (Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak)
2 góly: Erling Haaland (Nórsko), Kylian Mbappé (Francúzsko), Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko)
1 gól: Romano Schmid a Marko Arnautovič (Rakúsko), Ali Olwan (Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala a Felix Nmecha (Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo (Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres (Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang a Hyeon-gyu Oh (Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (Austrália), Raul Jimenez (Mexiko), Daiči Kamada a Keito Nakamura (Japonsko), Ladislav Krejčí (ČR), Cyle Larin (Kanada), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguay), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi a Ramin Rezaeian (Irán), Vinicius Junior (Brazília), Julian Quinones (Mexiko), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna (USA), Ismael Saibari (Maroko), Crysencio Summerville a Virgil Van Dijk (Holandsko), Leo Östigard (Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak)