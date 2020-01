Porte vyhral 3. etapu Tour Down Under a vedie aj celkovo

výsledky 3. etapy (Unley - Paracombe, 131 km): 1. Richie Porte (Aust./Trek-Segafredo) 3:14:09 hod., 2. Rob Power (Aust./Team Sunweb) +5 s, 3. Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-SCOTT), 4. Rohan Dennis (Aust./Team Ineos), 5. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates), 6. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-SCOTT), 7. Dylan van Baarle (Hol./Team Ineos), 8. Simon Geschke (Nem./CCC Team), 9. George Bennett (N.Zél./Team Jumbo Visma) - všetci +5 s, 10. Lucas Hamilton (Aust./Mitchelton-SCOTT) +13, ... 74. Juraj SAGAN +3:00 min., 136. Erik BAŠKA (obaja SR/BORA-hansgrohe) +12:36



celkové poradie: 1. Porte 10:10:24, 2. Impey +6, 3. Power +9, 4. S. Yates +11, 5. Bennett +14, 6. Ulissi +15, ... 100. SAGAN +9:27, 135. BAŠKA +18:59

Adelaide 23. januára (TASR) - Austrálčan Richie Porte triumfoval v tretej etape cyklistických pretekov Tour Down Under. Jazdec tímu Trek-Segafredo sa tiež dostal do vedenia v celkovom poradí. Slováci Erik Baška a Juraj Sagan z BORA-hansgrohe zaostali.Porte prekonal súperov v záverečnom stúpaní na Paracombe a druhého krajana Roba Powera zo Sunwebu nechal za sebou o 5 sekúnd. Prvé dve etapy vyhrali špurtéri, štvrtková etapa ale mala už kopcovitý charakter. Merala 131 km a viedla u Unley do Paracombe. Porte má v celkovom poradí náskok šiestich sekúnd pred dvojnásobným úradujúcim víťazom Darylom Impeyom z JAR.citovala víťaza agentúra AP.Sagan skončil v etape na 74. mieste, celkovo je 100. Baška obsadil 136. miesto a celkovo je 135.