Porter dostal doživotný zákaz činnosti za podvod so stávkovaním

New York 17. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA udelilo doživotný zákaz činnosti Jontayovi Porterovi z Toronta Raptors. Dvadsaťštyriročný hráč bol zapletený do podvodu so stávkovaním.



Podľa vyšetrovania prezradil Porter dôverné informácie o svojom zdravotnom stave pred zápasom Toronta so Sacramentom 21. marca. Neznáma osoba stavila 80.000 dolárov na to, že Porter v dueli nedosiahne určitý výkon, pričom výhra jej mala vyniesť 1,1 milióna dolárov. Porter v zápase skončil už po niekoľkých minútach a tvrdil, že je chorý. Profiliga stávku zmrazila a začala vyšetrovanie.



"Nie je nič dôležitejšie, ako ochrana integrity NBA pre našich fanúšikov, tímy a každého, kto je s týmto športom spojený. Preto je Porterovo nehanebné porušenie našich herných pravidiel potrestané tým najprísnejším trestom," citovala komisára NBA Adama Silvera agentúra AP.