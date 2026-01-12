< sekcia Šport
Portland prišiel o víťaznú sériu, Minnesota zdolala San Antonio
Na čelných pozíciách Západnej konferencie sa hráčom Minnesoty Timberwolves podarilo priblížiť San Antoniu Spurs, vo vzájomnom súboji zdolali tohto súpera najtesnejším možným rozdielom 104:103.
Autor TASR
New York 12. januára (TASR) - Basketbalisti Portlandu Trail Blazers prišli v rámci zámorskej NBA o aktuálne najdlhšiu sériu víťazstiev spomedzi všetkých tímov. Po piatich zápasoch našli premožiteľa, pred domácimi fanúšikmi prehrali s New Yorkom Knicks 114:123. Hostia si triumfom poistili druhé miesto vo Východnej konferencii.
Na čelných pozíciách Západnej konferencie sa hráčom Minnesoty Timberwolves podarilo priblížiť San Antoniu Spurs, vo vzájomnom súboji zdolali tohto súpera najtesnejším možným rozdielom 104:103. S 23 bodmi bol najlepším strelcom víťazného tímu Anthony Edwards, reprezentant USA bol necelých 17 sekúnd zároveň autorom rozhodujúcej strely zápasu.
NBA - výsledky:
Orlando - New Orleans 128:118,
Memphis - Brooklyn 103:98,
Portland - New York 114:123,
Toronto - Philadelphia 116:115 pp,
Minnesota - San Antonio 104:103,
Oklahoma - Miami 124:112,
Denver - Milwaukee 108:104,
Phoenix - Washington 112:93,
Golden State - Atlanta 111:124,
Sacramento - Houston 111:98
