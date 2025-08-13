< sekcia Šport
Portland Trail Blazers by mal čoskoro mať nového majiteľa
Klub je od úmrtia dlhoročného majiteľa Paula Allena v roku 2018 rukách jeho sestry Jody.
Autor TASR
Portland 13. augusta (TASR) - Majiteľ hokejového klubu Carolina Hurricanes Tom Dundon sa predbežne dohodol na kúpe tímu basketbalovej NBA Portland Trail Blazers. Informovala o tom agentúra AP, pričom čiastka by mala byť na úrovni 4 miliárd amerických dolárov.
Klub je od úmrtia dlhoročného majiteľa Paula Allena v roku 2018 rukách jeho sestry Jody. Už v máji začali aktuálni vlastníci s procesom hľadania nového majiteľa. Dundon údajne nerozmýšľa o presťahovaní klubu do iného mesta. Finalizáciu predaja musia ešte overiť zástupcovia NBA.
Klub je od úmrtia dlhoročného majiteľa Paula Allena v roku 2018 rukách jeho sestry Jody. Už v máji začali aktuálni vlastníci s procesom hľadania nového majiteľa. Dundon údajne nerozmýšľa o presťahovaní klubu do iného mesta. Finalizáciu predaja musia ešte overiť zástupcovia NBA.