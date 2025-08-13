Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Šport

Portland Trail Blazers by mal čoskoro mať nového majiteľa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Klub je od úmrtia dlhoročného majiteľa Paula Allena v roku 2018 rukách jeho sestry Jody.

Autor TASR
Portland 13. augusta (TASR) - Majiteľ hokejového klubu Carolina Hurricanes Tom Dundon sa predbežne dohodol na kúpe tímu basketbalovej NBA Portland Trail Blazers. Informovala o tom agentúra AP, pričom čiastka by mala byť na úrovni 4 miliárd amerických dolárov.

Klub je od úmrtia dlhoročného majiteľa Paula Allena v roku 2018 rukách jeho sestry Jody. Už v máji začali aktuálni vlastníci s procesom hľadania nového majiteľa. Dundon údajne nerozmýšľa o presťahovaní klubu do iného mesta. Finalizáciu predaja musia ešte overiť zástupcovia NBA.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške