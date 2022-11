Portland uspel v New Orlanse a stíha na západe vedúci Utah

NBA - sumáre:



Washington Wizards - Dallas Mavericks 113:105 (28:34, 30:27, 29:22, 26:22)



najviac bodov: Kuzma 36 (11 doskokov), Hačimura 23, Barton 14 - Dinwiddie 33 (7 trojok), Dončič 22, Hardaway 16







Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 104:95 (29:20, 17:22, 34:24, 24:29)



najviac bodov: Young 26, Capela 18 (20 doskokov), Hunter 14 - Embiid 26 (13 doskokov), Maxey 15, Harris 12







Miami Heat - Charlotte Hornets 117:112 pp (32:27, 26:23, 27:23, 19:31 - 13:8)



najviac bodov: Butler 35 (10 doskokov), Adebayo 18 (14 doskokov), Robinson 14 - Oubre 29 (7 trojok), Rozier 22, McDaniels 16







New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 95:106 (27:27, 30:24, 17:27, 21:28)



najviac bodov: Williamson 29, Murphy 16, Ingram 14 - Grant 27, Simons 23, Hart 17

New York 11. novembra (TASR) - Basketbalisti Portlandu Trail Blazers zvíťazili v noci na piatok na palubovke New Orleansu 106:95. Uspeli tretíkrát v sérii a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 2. miesto o pol duelu za Utahom. Súboj zvládli aj bez svojho lídra Damiana Lillarda, ktorého opäť trápi lýtko. Tím viedol Jerami Grant s 27 bodmi.Dallasu sa na výjazde po východnom pobreží nedarí, po Orlande prehral aj vo Washingtone 105:113 a Luka Dončič sa druhýkrát v sezóne nedostal cez 30 bodov, dal 22. Wizards nepotrebovali ani svojho tradičného ťahúňa Bradleyho Beala, ktorý má koronavírus. Zastúpil ho Kyle Kuzma s 36 bodmi.Portland si vylepšil bilanciu na palubovkách súperov v sezóne na 6:1. Pelicans patrí 8. priečka na západe s bilanciou 6 víťazstiev i prehier. Oba kluby si pred pol rokom vymenili opory základnej zostavy a v tomto ročníku dosahujú lepšie výsledky ako v minulom."zdôraznil krídelník Portlandu Josh Hart, ktorý svojmu bývalému klubu dal 17 bodov. Naopak, dlhoročná pravá ruka Lillarda v Portlande nemala svoj deň, CJ McCollum bojoval s chorobou a prispel iba 13 bodmi.vyhlásil krídelník Pelicans.V drese Dallasu sa prekonával Spencer Dinwiddie, ktorý ešte v minulej sezóne pôsobil práve vo Washingtone, no ani jeho 33 bodov nestačilo. Rozohrávač hostí sa s Wizards nerozišiel v dobrom a po návrate do bývalého pôsobiska sa tým netajil.povedal Dinwiddie podľa AP.