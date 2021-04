Porto odmietlo participáciu na Superlige, nechce ísť proti EÚ a UEFA

Porto 19. apríla (TASR) - Portugalský futbalový klub FC Porto nemá záujem vstúpiť do novej Európskej Superligy. Jej vznik v pondelok ohlásilo dvanásť popredných klubov z Talianska, Španielska a Anglicka. Prezident Porta Jorge Nuno Pinto da Costa prezradil, že zástupcovia iniciatívy oslovili aj jeho, no z viacerých dôvodov odmietol.



"Prebehli určité neformálne rokovania, ale nebrali sme ich príliš vážne. Dôvodov bolo viac, prvým bol, že legislatíva Európskej únie nedovoľuje vznik uzavretej súťaže, napríklad takej ako NBA. Potom, proti je aj Portugalská futbalová federácia a ako členovia UEFA a my nemôžeme ísť proti pravidlám EÚ či UEFA," uviedol Pinto da Costa na klubovom webe.



Podľa jeho slov ambicióznemu projektu príliš neverí, no zároveň si nemyslí, že by nová súťaž ohrozila existenciu UEFA: "Ak sa tento projekt rozvinie, a ja o tom pochybujem, určite to nebude znamenať koniec UEFA. Treba si uvedomiť, že jej súťaže sú tie oficiálne."



Vznik Európskej Superligy v pondelok ohlásili AC Miláno, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Miláno, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid a Tottenham Hotspur. Ich snahou je vytvoriť konkurenciu k súťažiam pod hlavičkou UEFA. Prvým predsedom ESL bude prezident Realu Madrid Florentino Perez. Ich snaha však vyvolala prudkú reakciu nesúhlasu vo futbalovom prostredí, od národných vlád či médií.