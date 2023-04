Porto predĺžilo zmluvu s veteránom Pepem

Porto 24. apríla (TASR) - Portugalský futbalový klub FC Porto sa dohodol na predĺžení zmluvy so stopérom Pepem. Štyridsaťročný veterán a 133-násobný portugalský reprezentant podpísal kontrakt do júna budúceho roka. Informovala DPA.



Pepe hrá futbal na profesionálnej úrovni už 23. sezónu, stále však cíti veľkú motiváciu dosahovať úspechy. "Táto nová zmluva znamená pre mňa veľa. Dlžím Portu veľa, nechcem sklamať prezidenta klubu ani jeho fanúšikov. Ďakujem všetkým v mojom okolí za to, že ma robia lepším hráčom, človekom a otcom," uviedol Pepe, ktorý počas dvoch pôsobení v Porte získal 12 trofejí vrátane štyroch titulov majstra Portugalska.



Predtým ako jeden z defenzívnych lídrov Realu Madrid vyhral s "bielym baletom" trikrát Ligu majstrov a rovnako trikrát La Ligu. S národným tímom triumfoval na EURO 2016 vo Francúzsku a v roku 2019 vyhral so "selecaom" Ligu národov.