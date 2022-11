Porto vyhralo nad Atleticom Madrid 2:1, Leverkusen do Európskej ligy

B-skupina:



Bayer Leverkusen - FC Bruggy 0:0



rozhodoval: Mariani (Tal.)







FC Porto - Atletico Madrid 2:1 (2:0)



Góly: 5. Taremi, 24. Eustaquio - 90.+5 Marcano (vl.), rozhodoval: Orsato (Tal.)







1. Porto 6 4 0 2 12:7 12*



2. Bruggy 6 3 2 1 7:4 11*



3. Leverkusen 6 1 2 3 4:8 5**



4. Atletico 6 1 2 3 5:9 5



* - postup do osemfinále LM



** - účasť vo vyraďovacej fáze EL



Bratislava 1. novembra (TASR) - Futbalisti Porta zvíťazili v utorkovom zápase Ligy majstrov nad Atleticom Madrid 2:1 a vyhrali B-skupinu. Španielsky klub sa nepredstaví ani v Európskej lige, keďže po remíze Bayeru Leverkusen s FC Bruggy 0:0 skončil na tretej priečke nemecký zástupca.V béčku bolo už pred záverečným kolom isté, že do osemfinále sa prebojovali Porto a Bruggy. Atletico potrebovalo na postup do druhej najvýznamnejšej európskej súťaže vyhrať v Porte alebo dúfať, že Bayer nebude bodovať. Madridčania však začali zle a už v piatej minúte inkasovali gól po strele Mehdiho Taremiho. V 24. minúte pridal druhý zásah Stephen Eustaquio. Hosťom sa podarilo znížiť, no až v 90.+5 minúte, keď si dal vlastný gól Ivan Marcano.V druhom skupinovom stretnutí sa hralo dlho bez šancí a až v závere prvého polčasu prišli zaujímavejšie momenty na oboch stranách. Po prestávke mal viac z hry Leverkusen, ktorý si chcel poistiť tretie miesto, gól však nestrelil a v závere udržiaval nerozhodný stav. Ten znamenal, že má päť bodov rovnako ako Atletico, no lepšie vzájomné zápasy.