Porto zvíťazilo v Stuttgarte 2:1, Aston Villa v Lille 1:0
Futbalisti Aston Villy na siedmy pokus zariadili víťazstvo pre anglický tím v európskych súťažiach v priebehu tohto týždňa.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Futbalisti Aston Villy zvíťazili vo štvrtkovom prvom stretnutí osemfinále Európskej ligy na pôde Lille 1:0. Na siedmy pokus tak zariadili víťazstvo pre anglický tím v európskych súťažiach v priebehu tohto týždňa. O jediný gól duelu sa postaral po hodine hry hlavičkou Ollie Watkins.
Na pôde súpera uspel i FC Porto, zvíťazil v Stuttgarte 2:1, keď viedol už 2:0 a všetky góly padli v prvom polčase. Taliansky súboj medzi Bolognou a AS Rím sa skončil nerozhodne 1:1. Favorizovaní Rimania prehrávali a aspoň nerozhodný stav zariadil v 71. minúte striedajúci Lorenzo Pellegrini. Panathinaikos Atény zvíťazil nad Betisom Sevilla 1:0, keď jediný gól stretnutia strelil v 88. minúte z penalty Vicente Taborda. Odvety sú na programe budúci týždeň.
Európska liga UEFA - osemfinále, prvé zápasy:
FC Bologna - AS Rím 1:1 (0:0)
Góly: 50. Bernardeschi - 71. Pellegrini
VfB Stuttgart - FC Porto 1:2 (1:2)
Góly: 40. Undav - 21. Moffi, 27. Mora
OSC Lille - Aston Villa 0:1 (0:0)
Gól: 61. Watkins
Panathinaikos Atény - Betis Sevilla 1:0 (0:0)
Gól: 88. Taborda (z 11 m), ČK: 59. Zaroury po 2. ŽK - 88. Llorente po 2. ŽK
