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Portugalčan Ramos prestúpil z PSG do AC Miláno za 74 miliónov eur

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Hráč Goncalo Ramos. Foto: TASR/AP

S portugalským národným tímom zvíťazil v Lige národov v ročníku 2024/2025.

Autor TASR
Miláno 30. júna (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Goncalo Ramos prestúpil z Paríža Saint-Germain do AC Miláno. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s talianskym tímom päťročnú zmluvu do júna 2031. Za Ramosa zaplatí AC odstupné 74 miliónov eur, s bonusmi sa môže suma vyšplhať až na 90 miliónov. V utorok o tom informovali oba kluby.

Ramos ovládol s francúzskym veľkoklubom dvakrát Ligu majstrov v sezónach 2024/2025 a 2025/2026, no v nabitom kádri PSG nenastúpil v základnej zostave najprestížnejšej európskej klubovej súťaže v uplynulom ročníku ani raz. Tri tituly si pripísal aj v Ligue 1, pripomenula agentúra AFP. Vlani triumfoval aj v Superpohári UEFA. V drese PSG nastúpil na 131 zápasov, v ktorých si pripísal 45 presných zásahov. Ramos sa v talianskom tíme stretne s krajanom Rubenom Amorimom, ktorý je novým trénerom Milána.

S portugalským národným tímom zvíťazil v Lige národov v ročníku 2024/2025. V reprezentačnom drese strelil desať gólov, jeden z nich zaznamenal v kvalifikácii na ME 2024 proti Slovensku (3:2). Na juniorskej úrovni je vicemajstrom Európy v kategóriách do 21 a do 19 rokov.
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