Portugalčan Santos skončil na lavičke Besiktasu

Lisabon 14. apríla (TASR) - Portugalský tréner Fernando Santos skončil na lavičke futbalistov Besiktasu Istanbul. Do tímu pritom prišiel len v januári. Vedenie klubu ho odvolalo po sobotňajšej domácej remíze 1:1 so Samsunsporom.



Besiktas je bez víťazstva v domácej Super Lig už päť zápasov. Na lídra a mestského rivala Galatasaray stráca na 4. mieste priepastných 36 bodov, pričom náskok pred piatou Kasimpasou má len dva body. Štvrtá priečka zaručuje účasť v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy.



Skúsený 69-ročný kormidelník predtým viedol reprezentáciu Poľska, no vo funkcii vydržal len 9 mesiacov. V minulosti priviedol Portugalsko k triumfu na ME 2016 a v roku 2019 k víťazstvu v prvej edícii Ligy národov.