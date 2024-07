Portugalčania postúpili v rozstrele cez Slovinsko

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo počas zápasu šestnásťfinále medzi Portugalskom a Slovinskom na futbalovom turnaji Euro 2024 v nemeckom Frankfurte nad Mohanom v pondelok 1. júla 2024. Foto: TASR/AP

osemfinále /Deutsche Bank Park, Frankfurt/:



Portugalsko - Slovinsko 0:0 pp, 3:0 v jedenástkovom rozstrele



Rozhodcovia: Orsato - Carbone, Giallatini (všetci Tal.), ŽK: Cancelo - Drkušič, Karničnik, Gorenc Stankovič, Bijol, Balkovec, 46.576 divákov.



Portugalsko: Costa - Cancelo (117. Semedo), Dias, Pepe (117. R. Neves), Mendes - Fernandes, Palhinha, Vitinha (65. Jota) - B. Silva, Ronaldo, Leao (76. Conceicao)



Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Balkovec - Stojanovič (87. Verbič), Gnezda Čerin, Elšnik (106. Iličič), Mlakar (74. Gorenc Stankovič) - Šporar (74. Celar), Šeško

Slovinskí hráči Jan Mlakar (hore vľavo) a Jaka Bijol (uprostred) v hlavičkovom súboji s Portugalcom Pepeom (v pozadí) v zápase osemfinále Portugalsko - Slovinsko na ME 2024 vo futbale vo Frankfurte nad Mohanom 1. júla 2024. Foto: TASR/AP

Brankár Slovinska Jan Oblak (vľavo) blokuje pokutový kop Portugalčana Cristiana Ronalda (vpravo) počas zápasu šestnásťfinále medzi Portugalskom a Slovinskom na futbalovom turnaji Euro 2024 v nemeckom Frankfurte v pondelok 1. júla 2024. Foto: TASR/AP

Frankfurt 1. júla (TASR) - Futbalisti Portugalska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy. V druhom pondelkovom osemfinálovom zápase zdolali Slovinsko až po jedenástkovom rozstrele 3:0. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol. Slovinskí exekútori nepremenili ani jednu z troch jedenástok, všetky chytil brankár Diogo Costa. Tím Roberta Martineza sa vo štvrťfinále stretne s Francúzskom, ktoré vyhralo nad Belgickom tesne 1:0.Portugalci sa prebojovali medzi najlepšiu osmičku po ôsmich rokoch, na EURO 2016 vo Francúzsku získali svoj premiérový titul. Na konte majú aj striebro a ďalšie tri semifinálové účasti. Slovinci sa prvýkrát v histórii prebojovali zo skupinovej fázy na ME či MS. V Nemecku remizovali všetky štyri zápasy.Úvodná polhodina vo Frankfurte toho veľa nepriniesla, Portugalčania držali loptu, no vyprodukovali len jednu strelu mimo brány a pološancu, keď Ronaldo nezakončil. Slovinci ani to, keďže svoje rodiace sa možnosti nedotiahli ku zakončeniu. Hrali opatrne, zatiahnutí v defenzívnom bloku, z ktorého sa snažili vychádzať do brejkov, alebo posielali dlhé lopty na Šporara a Šeška. V 31. minúte vybojoval loptu na pravej strane Cancelo, poslal center do šestnástky, no Ronaldovu hlavičku tečoval Drkušič a chytil ju Oblak. O minútu neskôr potiahol loptu až pred šestnástku Leao, ktorého zastavil za cenu žltej Drkušič a Ronaldo z priameho kopu vypálil len tesne nad brvno. V 39. minúte vyšiel Slovincom brejk, keď po pravej strane ušiel Stojanovič, prihral pod seba do stredu šestnástky, ale Šporarovi v poslednej chvíli vypichol loptu Mendes. V nadstavenom čase sa Palhinhova strela jemne obtrela o vonkajšiu žrď.Ronaldo dostal ďalšiu šancu zo štandardky v 55. minúte, po dlhom nábehu vyslal delovku, ale len do stredu brány, kde bol pripravený Oblak. Zahrozili aj Slovinci a v 61. minúte sa mohli radovať. Šporar so Šeškom vybojovali loptu na poliacej čiare, druhý menovaný sa po bežeckom súboji s Pepem dostal ku zakončeniu, no zle trafil loptu a poslal ju ďaleko od brány. Portugalci to skúšali ďalej, no nevedeli prekonať defenzívny blok súpera. V 89. minúte Jota vysunul za obranu Ronalda, ktorý vypálil, ale Oblak mu zmenšil strelecký uhol a strelu zastavil telom.Duel tak dospel až do predĺženia. V jeho prvej polovici nemal ani jeden tím šancu, no v 104. minúte sa Jota predral až do šestnástky, kde sa dostal do kontaktu s Drkušičom a rozhodca odpískal penaltu. Loptu si postavil na biely bod Ronaldo, ale Oblak vystihol jeho strelu ku pravej žrdi a vyrazil ju. V 108. minúte sa opäť predviedol slovinský brankár, ktorý vyrazil hlavičku Palhinhu. V 115. minúte mohli rozhodnúť Slovinci, po chybe Pepeho išiel sám na brankára Šeško, ale jeho nie príliš vydarenú strelu vyrazil nohou Costa. V strede predĺženia dostal červenú kartu slovinský tréner Kek, jeho náprotivok Martinez v závere žltú. Gól už nepadol a tak rozhodol rozstrel. V ňom uspeli Portugalčania 3:0, keďže strely prvých troch slovinských exekútorov chytil Costa.