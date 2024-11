Portugalčania rázne za postupom, Chorváti si musia počkať

Bratislava 16. novembra (TASR) - Piatkové zápasy v A-divízii Ligy národov mohli priniesť na menoslov štvrťfinalistov ďalších postupujúcich. Portugalci úlohu zvládli po hladkom triumfe 5:1 nad Poľskom, Chorváti a Dáni zostali sklamaní.



V Lisabone sa roztrhlo vrece s gólmi až po polčase. "Selecao" v priebehu 16 minút zlomili Poliakov dvoma gólmi Cristiana Ronalda, Rafaela Leaa, Bruna Fernandesa, Pedra Neta. Zásah striedajúceho Dominika Marczuka bol pre "bielo-červených" už len kozmetický. Pre Ronalda to bol už piaty gól v súťaži a spolu s Benjaminom Šeškom vedie tabuľku strelcov. "Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Prvý bol z našej strany veľmi zlý. Stratili sme koncentráciu a boli sme frustrovaní. Ale druhý polčas bol najlepší, aký som kedy videl. Nie je ľahké vyhrať každý zápas a streliť päť gólov," povedal pre uefa.com Roberto Martinez, tréner Portugalska.



Chorvátom stačil na postup bod so Škótskom, ale plány im naštrbilo vylúčenie Petara Sučiča tesne pred prestávkou. Po prestávke potom rozhodol o triumfe domácich 1:0 striedajúci John McGinn. "Futbal na vás vrhá výzvy a je to o tom, ako zareagujete. Bol to ťažký deň, ale našťastie som sa presadil," uviedol strelec víťazného gólu.



Hostia mohli udrieť tiež, keď Luka Modrič prihral Mariovi Pašaličovi, ale ten pálil vedľa. "Hrali sme veľmi dobre najmä v prvom polčase. Mali sme kontrolu nad zápasom, držali sme loptu, urobili sme všetko, na čo sme sa pripravili. Ale potom sme prišli o jedného hráča a to bolo kľúčové," uviedol tréner Chorvátov Zlatko Dalič. Jeho zverenci môžu potvrdiť postup v poslednom zápase skupiny doma proti Portugalsku, Škóti cestujú do Poľska.



Španielsko malo pred piatkovými zápasmi istý postup, spolu s ním si postup mohli zabezpečiť aj Dáni. V Parken Aréne však najskôr poslal hostí do vedenia Mikel Oyarzabal a po prestávke dal ich druhý gól Ayoze Perez. Striedajúci Gustav Isaksen potom síce znížil, ale Dánom to nestačilo ani na bod. "Urobili sme príliš veľa chýb. Prvý gól Španielska bol jasným príkladom toho, čo nerobiť, keď čelíme takému mužstvu, ako sú oni. Po prestávke sme pár vecí vylepšili," uviedol tréner Dánov Brian Riemer po prehre 1:2. O tom, kto doplní Španielov z 1. skupiny vo štvrťfinále rozhodne pondelkový zápas Srbsko - Dánsko.