Portugalčania vyhrali MS do 17 rokov, vo finále zdolali Rakúsko 1:0

Portugalský hráč Tomáš Soares v súboji s Ifeanyi Ndukwaom počas finálového zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale hráčov do 17 rokov medzi Portugalskom a Rakúskom v katarskej Dauhe vo štvrtok 27. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Bronz získali hráči Talianska, ktorí v súboji o 3. miesto remizovali s Brazíliou v riadnom hracom čase 0:0, rozstrel zo značky 11 m vyhrali v pomere 4:2.

Autor TASR
Dauha 27. novembra (TASR) - Portugalskí futbalisti získali zlato na majstrovstvách sveta hráčov do 17 rokov. Vo finálovom stretnutí v katarskej Dauhe triumfovali nad rovesníkmi z Rakúska 1:0 gólom Anisia Cabrala z 32. minúty duelu.

Bronz získali hráči Talianska, ktorí v súboji o 3. miesto remizovali s Brazíliou v riadnom hracom čase 0:0, rozstrel zo značky 11 m vyhrali v pomere 4:2. Portugalčania uspeli pri svojej premiérovej finálovej účasti v tejto vekovej kategórii.
