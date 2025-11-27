< sekcia Šport
Portugalčania vyhrali MS do 17 rokov, vo finále zdolali Rakúsko 1:0
Bronz získali hráči Talianska, ktorí v súboji o 3. miesto remizovali s Brazíliou v riadnom hracom čase 0:0, rozstrel zo značky 11 m vyhrali v pomere 4:2.
Autor TASR
Dauha 27. novembra (TASR) - Portugalskí futbalisti získali zlato na majstrovstvách sveta hráčov do 17 rokov. Vo finálovom stretnutí v katarskej Dauhe triumfovali nad rovesníkmi z Rakúska 1:0 gólom Anisia Cabrala z 32. minúty duelu.
Bronz získali hráči Talianska, ktorí v súboji o 3. miesto remizovali s Brazíliou v riadnom hracom čase 0:0, rozstrel zo značky 11 m vyhrali v pomere 4:2. Portugalčania uspeli pri svojej premiérovej finálovej účasti v tejto vekovej kategórii.
Bronz získali hráči Talianska, ktorí v súboji o 3. miesto remizovali s Brazíliou v riadnom hracom čase 0:0, rozstrel zo značky 11 m vyhrali v pomere 4:2. Portugalčania uspeli pri svojej premiérovej finálovej účasti v tejto vekovej kategórii.