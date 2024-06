Portugalci chcú proti Turecku potvrdiť postup z F-skupiny

Sobota 22. júna, 18.00 h



F-skupina, 2. kolo /Vestfálsky štadión, Dortmund/



Turecko - Portugalsko



Rozhodca: Felix Zwayer (Nem.)







Predpokladané zostavy:



Turecko: Günok - Müldür, Akayidin, Bardakci, Kadioglu - Ozcan, Calhanoglu - Güler, Kökcü, Yildiz - Yilmaz



Portugalsko: Costa - Dalot, Pepe, Dias - Cancelo, Fernandes, Vitinha, Mendes - Silva, Ronaldo, Leao





Dortmund 21. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska chcú v F-skupine ME 2024 proti Turecku potvrdiť rolu favorita a zabezpečiť si postup do osemfinále. Mužstvo Roberta Martineza v úvodnom zápase otočilo duel s Českom (2:1) až gólom v nadstavenom čase a uvedomuje si, že aj v sobotu o 18.00 h ich na Vestfálskom štadióne v Dortmunde čaká náročný súper. Turci uspeli nad Gruzínskom 3:1 a ich prípadný druhý triumf na šampionáte im prvýkrát od ME 2008 zaručí účasť vo vyraďovacej fáze.Portugalci mali v úvodnom zápase proti Česku veľkú prevahu (na strely 19:5, na bránu 8:1), ale dlho nevedeli prekonať obranu súpera a spoľahlivého brankára Jindřicha Staněka. Šampiónov z ME 2016 nezlomil ani gól Lukáša Provoda. Bola to prvá a jediná strela Čechov v stretnutí. Krátko na to Robin Hranáč poslal loptu do vlastnej siete a favorit rozhodol v nadstavenom čase, presadil sa striedajúci Francisco Conceicao.uviedol stredopoliar Vitinha.Diogo Jota si uvedomuje, že duel s Tureckom bude rovnako náročný a tím musí zlepšiť finálnu fázu." povedal krídelník Liverpoolu pre oficiálnu webstránku šampionátu. Pridal sa k nemu aj obranca Nuno Mendes:Ani pre Turkov nebol prvý zápas jednoduchý. Proti debutantovi na šampionáte z Gruzínska síce viedli, ale súper v prvom polčase vyrovnal a dlho držal nerozhodný stav. Víťazný gól strelil po hodine hry stredopoliar Arda Güler. Devätnásťročný mladík z Realu Madrid potvrdil, že patrí medzi vychádzajúce hviezdy svetového futbalu." konštatoval. Tureckí hráči tak pripravili trénerovi Vincenzovi Montellovi najkrajší darček k 50. narodeninám. Kouč sa vyjadril k ambíciám tímu na turnaji:" Defenzívny stredopoliar Kaan Ayhan si však uvedomuje, že jeho tím čaká kvalitatívne iný súper: "Portugalsko a Turecko odohrajú na Vestfálskom štadióne v Dortmunde svoj 10. vzájomný duel. Bilancia hovorí jednoznačne v prospech Portugalcov, ktorí vyhrali sedem z nich. Ďalšie dva sa skončili triumfom Turkov. Oba tímy sa už na pôde ME stretli trikrát a vždy uspel favorit, naposledy v roku 2008 po výsledku 2:0. Gól zaznamenal vtedy obranca Pepe, ktorý je súčasťou mužstva aj na tomto šampionáte.