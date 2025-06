Portugalci druhýkrát vo finále, víťazný gól strelil hviezdny Ronaldo

Liga národov, Final Four 2024/2025



semifinále



Nemecko - Portugalsko 1:2 (0:0)



Góly: 48. Wirtz - 63. Conceicao, 68. Ronaldo. Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Tah, Wirtz, Füllkrug - R. Neves, Dias



Nemecko: Ter Stegen - Anton (71. Nmecha), Tah, Koch - Kimmich, Pavlovič (71. Adeyemi), Goretzka, Mittelstädt (60. Gosens) - Sane (60. Gnabry), Wirtz, Woltemade (60. Füllkrug)



Portugalsko: Costa - J. Neves (58. Semedo), Dias, Inacio, Mendes - R. Neves (58. Vitinha), Silva - Trincao (58. Conceicao), Fernandes, Neto (83. Jota) - Ronaldo (90. Palhinha)

Mníchov 5. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska postúpili v stredu do finále Ligy národov UEFA. V mníchovskom semifinále turnaja final four zdolali domáce Nemecko 2:1 a v záverečnej fáze ich tak čaká úspešnejší z dvojice Španielsko a Francúzsko. Pre Portugalcov je to druhá účasť vo finále, kde môžu zopakovať svoj triumf z roku 2019.Úvodný výkop zápasu sa posunul o desať minút pre výrazný dážď, ktorý prišiel na začiatku rozcvičky. Portugalci vyvíjali na začiatku duelu tlak a Nemci hrozili z brejkov. Tesne po prestávke si oba tímy vypracovali sľubné šance a do vedenia išli domáci zásluhou Floriana Wirtza. Trénerovi hostí Robertovi Martinezovi však vyšlo trojité striedanie - vyrovnal Francisco Conceicao a o päť minút neskôr sa radoval kapitán Cristiano Ronaldo. Jeho tím si tak zahrá druhé finále v krátkej histórii súťaže, kým Nemci absolvujú v premiére medzi najlepšou štvorkou duel o tretie miesto so Španielskom alebo Francúzskom. Finále je na programe v nedeľu o 21.00 h v Mníchove, súboj o tretie miesto v ten istý deň o 15.00 v Stuttgarte.Ako prvý sa dostal k strele na bránku Goretzka, išla však priamo na brankára Costu. O pár minút bol v podobnej situácii, no z o niečo väčšej diaľky na druhej strane hviezdny Ronaldo a tým sa začal tlak portugalského tímu. V rámci neho rozhodca Vinčič sporne neodpískal rohový kop, ktorý bol dôsledkom vysokého pressingu a úspešného napádania rozohrávky domáceho tímu. Zrejme najväčšiu šancu pred bránkou Ter Stegena mal unikajúci Neto, ktorého tvrdo ale čisto zastavil Koch. Na druhej strane preveril ešte predtým brankára Goretzka, keď poslal prudkú strelu do stredu brány a mierneho protipohybu Costu.Druhý polčas sa začal vo vyššom tempe. Po minúte a pol netrafil Ronaldo v pohybe len tesne bránku po tom, ako dostal k vzdialenejšej žrdi center od Mendesa. O minútu otvoril skóre Wirtz - stredopoliar získal loptu a na šestnástke ju narazil Kimmichovi, ktorý ju poslal oblúkom do pokutového územia. Wirtz následne prekonal Costu prudkou hlavičkou k žrdi. O desať minút zareagoval tréner hostí Martinez trojitým striedaním v obrane, útoku i strede poľa. To prinieslo gól o päť minút neskôr, keď si Conceicao potiahol loptu až k šestnástke a vyrovnal „obaľovačkou“ k vzdialenejšej žrdi. Jeho tím ťažil z tlaku a o ďalších päť minút nezaváhal z blízkosti Ronaldo, ktorý si nabehol na ukážkovú prihrávku Nuna Mendesa. Po góle vyčerpal svoje striedania domáci kouč Nagelsmann, ktorý posilnil obranu a stred poľa. O desať minút neskôr však horelo pred bránkou jeho tímu a bližšie k štvrtému gólu v zápase boli hostia, ktorí v závere aj zahrávali svoj posledný rohový kop. Tých mali viac oproti súperovi, ktorého prekonali aj v počte striel (17:9) a striel na bránku (6:5).