Portugalci majú druhú trofej, vo finále zdolali v rozstrele Španielov

Liga národov, Final Four 2024/2025



finále /Mníchov/:



Portugalsko - Španielsko 2:2 pp (1:2, 2:2), 5:3 na strely z 11 m



Góly: 26. Mendes, 61. Ronaldo - 21. Zubimendi, 45. Oyarzabal. Rozstrel: G. Ramos 1:0, Merino 1:1, Vitinha 2:1, Baena 2:2, Fernandes 3:2, Isco 3:3, Mendes 4:3, Morata nedal, Neves 5:3. Rozhodovali: Schärer – Erni, Küng (všetci Švaj.), ŽK: Inacio, Neto, Mendes - Ruiz, Le Normand, Baena, Porro.



Portugalsko: Costa - J. Neves (46. Semedo), Dias, Inacio (74. Veiga), Mendes - B. Silva (74. Leao), Vitinha - Neto (106. Diogo Jota), Fernandes, Conceicao (46. R. Neves) - Ronaldo (88. G. Ramos)



Španielsko: Simon - Mingueza (92. Porro), Le Normand, Huijsen, Cucurella - Pedri (74. Isco), Zubimendi, Ruiz (74. Merino) - Yamal (106. Pino), Oyarzabal (111. Morata), Williams (92. Baena)



Prehľad doterajších finále Ligy národov:



2018/19 Porto Portugalsko - Holandsko 1:0



2020/21 Miláno Francúzsko - Španielsko 2:1



2022–23 Rotterdam Španielsko - Chorvátsko 0:0 pp, 5:4 na strely z 11 m



2024/25 Mníchov Portugalsko - Španielsko 2:2 pp, 5:3 na strely z 11 m



Mníchov 8. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska sa stali víťazmi štvrtého ročníka Ligy národov. V nedeľnom finále v Mníchove zdolali Španielsko 5:3 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase a predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 2:2. Portugalci pridali do svojej zbierky druhú trofej, v LN triumfovali aj v roku 2019.Úradujúci majstri Európy sa ujali vedenia v 21. minúte gólom Martina Zubimendiho. Portugalci vyrovnali o päť minút neskôr po tvrdej prízemnej strele Nuna Mendesa, ale Španielsku prinavrátil ešte pred prestávkou vedenie Mikel Oyarzabal. Po hodine hry upravil na 2:2 Cristiano Ronaldo. Duel dospel až do rozstrelu, vo štvrtej sérii zaváhal Alvaro Morata a na druhej strane spečatil triumf Ruben Neves. Španielom sa tak nepodarilo obhájiť prvenstvo z predchádzajúceho ročníka 2022/2023, vo finále boli aj v roku 2021, keď podľahli Francúzom.Tretie miesto obsadili na finálovom turnaji v Nemecku Francúzi, ktorí v súboji o bronzovú priečku zdolali v Stuttgarte domáci tím 2:0.V Mníchove sledovali diváci od úvodu zaujímavý duel v svižnom tempe. Prvú dobrú streleckú pozíciu nevyužil J. Neves, ale potom už dirigovali hru Španieli. Najprv po prihrávke Williamsa placírkou namieril Pedri po zemi vedľa ľavej žrde a následne tesne minula cieľ aj obaľovaná strela Williamsa. V 21. minúte to už úradujúcim majstrom Európy vyšlo. Po pätičke Oyarzabala potiahol akciu Zubimendi, ktorý ju po centri Yamala a závare pred súperovou bránou aj dorážkou úspešne zakončil - 0:1. Portugalská odpoveď trvala iba päť minút, po prihrávke Neta sa po ľavej strane vrútil do pokutového územia Mendes a tvrdou prízemnou strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Simona. Vedenie mohol Španielsku vrátiť Williams, loptu poslal mimo priestoru troch žrdí. "Furii Roja" sa do prestávky predsa len podarilo skórovať. Rozhodca neposúdil zákrok na B. Silvu ako faul, čo vyžil Pedri, ktorý potiahol loptu cez stred do rozhodenej obrany, vysunul Oyarzabala a ten ju poslal okolo vybiehajúceho Costu do siete - 1:2.Krátko po zmene strán sa Portugalci tešili z vyrovnania, ale gól Fernandesa neplatil pre predchádzajúci ofsajd. Španieli sa už nikam nehnali, kombinovali v strede poľa a čakali na prípadnú medzeru v defenzíve súpera. Príliš veľká pasivita sa im však nevyplatila. Po hodine hry sa na ľavej strane uvoľnil cez Yamala agilný Mendes, jeho zrazený center si našiel Ronaldo, ktorý sa pretlačil cez Cucurellu a zblízka vyrovnal na 2:2. Zápas potom rozkúskovali početné fauly a striedania, divákov zdvihla zo sedadiel len ďalekonosná strela Isca mieriaca pod brvno, ktorú vyrazil Costa.Pyrenejské derby tak dospelo do predĺženia. V ňom si zachovali viac síl Portugalci a boli aktívnejší. Veľkú možnosť mal striedajúci Semedo, ktorý po prieniku Mendesa namieril z prvej vedľa žrde. V 99. minúte spadol po ľahkom kontakte v španielskej šestnástke Mendes, penalta sa však nepískala a situácia rezultovala len v hromadnú melu, po ktorej mal plno práce rozhodca Schärer. V druhej polovici predĺženia už nechcel ani jeden tím riskovať, neujala sa ani hlavička Dioga Jotu a rozhodnúť tak musel jedenástkový rozstrel. Vo štvrtej sérii zlyhal Morata, kým na portugalskej strane premenil svoj pokus Neves a rozhodol o triumfe svojho tímu.