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Portugalci nastúpia v šlágri osemfinále proti Španielom

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Futbalista Španielska Pedro Porro (vpravo) a hráč Rakúska Marcel Sabitzer bojujú o loptu v šestnásťfinálovom zápase Španielsko - Rakúsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Inglewoode vo štvrtok 2. júla 2026. Foto: TASR/AP

Miernym favoritom sú úradujúci majstri Európy, ktorí ešte na turnaji neinkasovali.

Autor TASR
Arlington 5. júla (TASR) - Osemfinále futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade prinesie v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone šláger medzi Portugalskom a Španielskom. Môže ísť o posledné vystúpenie Cristiana Ronalda na svetovom šampionáte. Miernym favoritom sú úradujúci majstri Európy, ktorí ešte na turnaji neinkasovali.

Portugalci obsadili v K-skupine 2. priečku za Kolumbiou, s ktorou remizovali 0:0. Predtým zdolali Uzbekistan 5:0 a v úvodnom vystúpení na šampionáte si rozdelili body s DR Kongo výsledkom 1:1. V šestnásťfinálovom šlágri zdolali 2:1 Chorvátsko, pričom z pokutového kopu sa presadil Ronaldo, s tromi presnými zásahmi najlepší strelec Portugalska na turnaji. Tréner Roberto Martinez napriek tomu čelí kritike, že 41-ročného kapitána stavia za každých okolností. Sústredí sa však len na tímový výkon a nadchádzajúci osemfinálový súboj. „Máme veľký rešpekt ku kvalite Španielska. Je to však európsky tím a veľmi dobre ho poznáme. Rovnako aj oni poznajú nás, takže si myslím, že nás čaká fantastický zápas. Stretnú sa dve mužstvá, ktoré chcú mať loptu pod kontrolou, čo najrýchlejšie útočiť a vytvárať si gólové príležitosti,“ citovala Martineza agentúra AFP.

Úradujúci európski šampióni ešte na prebiehajúcom šampionáte ani raz neinkasovali. V H-skupine obsadili prvé miesto, hoci v úvodnom vystúpení prekvapivo remizovali 0:0 s Kapverdami. Následne zdolali Saudskú Arábiu 4:0 a Uruguaj 1:0. Brankár Unai Simon si pri víťazstve 3:0 nad Rakúskom v 16-finále udržal štvrté čisté konto za sebou a vytvoril nový rekord majstrovstiev sveta. Neinkasoval už 519 minút, pričom jeho séria sa začala ešte počas predošlého šampionátu v Katare. Na prebiehajúcich MS musel pritom brankár Athletica Bilbao riešiť iba štyri strely na bránu. „La Roja“ sa spolieha aj na 4-gólového Mikela Oyarzabala, ktorý sa na víťazstve nad Rakúskom podieľal dvoma presnými zásahmi.

„Odohrali sme nádherný zápas. Som spokojný, pretože sme sa vo všetkých smeroch priblížili k dokonalosti. Vo všetkých oblastiach sa ešte môžeme zlepšiť. To je náš prístup – veríme, že sme ešte nedosiahli svoj strop,“ povedal tréner Španielska Luis de la Fuente po šestnásťfinále. „Chceme postupovať ďalej a triumfovať. Nebojíme sa žiadneho súpera. Sme Španielsko. Majstrovstvá sveta sa začínajú až teraz,“ doplnila 18-ročný hviezda Barcelony Lamine Yamal.

Pôjde o tretí vzájomný duel dvoch krajín z Pyrenejského polostrova na MS. Španieli v roku 2010 zdolali „Selecao“ 1:0 a v roku 2018 si mužstvá rozdelili body po remíze 3:3, na ktorej sa Ronaldo podieľal pamätným hetrikom. Víťaz sa v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode stretne s postupujúcim z dvojice USA - Belgicko.



pondelok 6. júla, 21.00 h SELČ

AT&T Stadium (Arlington, USA)

osemfinále

Portugalsko - Španielsko, rozhodujú: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Ang.)

predpokladané zostavy:

Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Neves - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo

Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
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