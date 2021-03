Portugalci neudržali v Srbsku náskok, podľa Jotu sa to nesmie stávať

Bratislava 28. marca (TASR) - Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Fernando Santos netajil sklamanie z remízy 2:2, ktorú jeho tím uhral v sobotnom šlágri A-skupiny kvalifikácie MS 2022 na pôde Srbska. Hostia viedli po prvom polčase dvojgólovým rozdielom, o ktorý však po zmene strán v priebehu štvrťhodiny prišli.



"Študovali sme hru Srbska do najmenších detailov. Varoval som hráčov, že súper po prestávke pravdepodobne zmení štýl hry a vybehne na nás. Prečo sa stalo, že sme tak rýchlo prišli o náskok? Na to v tejto chvíli naozaj nemám žiadnu odpoveď. Viem iba jedno - musíme vyhrať v Luxembursku. Nič iné si nepripúšťame, hoci rešpektujeme silu Luxemburska, ktoré dokázalo vyhrať v Írsku," citoval Santosa oficiálny web UEFA.



Portugalci začali v Belehrade výborne, už po 36 minútach viedli vďaka Diogovi Jotovi 2:0. Po zmene strán však domáci zabrali a vyrovnali. Najprv v 46. minúte skorigoval Aleksandar Mitrovič, v 60. minúte zariadil cenný bod Filip Kostič. Na oba góly prihral striedajúci Nemanja Radonjič. V tretej minúte nadstaveného času bol blízko k rozhodujúcemu gólu kanonier hostí Cristiano Ronaldo, keď sa zdalo, že lopta po jeho strele už prešla za bránkovú čiaru. Opačný názor však mali rozhodcovia, ktorí nemali k dispozícii systém VAR ani technológiu na bránkovej čiare. Ronaldo vzápätí za protesty inkasoval žltú kartu.



Útočník FC Liverpool Diogo Jota svojimi výkonmi potvrdzuje, že takmer trojmesačný výpadok zavinený zranením sa na ňom nepodpísal. Pred dvoma týždňami rozhodol o ligovej výhre nad Wolverhamptonom Wanderers, v sobotu skóroval dvakrát v najcennejšom drese a patril k najlepším hráčom Portugalska. Stredajšie víťazstvo nad Azerbajdžanom (1:0) sledoval iba z lavičky náhradníkov, v Srbsku nastúpil od začiatku. "Mal som veľkú chuť a motiváciu ukázať sa v dobrom svetle. Prvý polčas nám vyšiel dokonale. Vyzeralo to, že sme spravili dôležitý krok smerom k víťazstvu na pôde silného súpera. Potom však domáci zmenili systém a z ich zlepšenej hry rezultovali dva góly v našej sieti. Aj s prihliadnutím na kvalitu Srbska by sa nám nemalo na tejto úrovni stávať, že v priebehu 15 minút stratíme dvojgólový náskok. Nabudúce musíme hrať rozumnejšie a pokúsiť sa odstrihnúť súpera od zápasu ďalším gólom," vyhlásil Jota.



Srbsko a Portugalsko sú so 4 bodmi na čele neúplnej tabuľky A-skupiny. Tretie je Luxembursko, ktoré odštartovalo kvalifikáciu sobotnou výhrou 1:0 v Dubline nad domácim Írskom. Prekvapujúci výsledok letel do sveta vďaka presnému zásahu útočníka kyjevského Dynama Gersona Rodriguesa z 83. minúty. Pod vedením trénera Stephena Kennyho nevyhrali Íri desiaty zápas za sebou. Na konte nemajú po dvoch kolách kvalifikácie MS 2022 ani jeden bod, tri dni pred blamážou s Luxemburskom prehrali v Srbsku 2:3. V rámci bojov o šampionát v Katare nastúpia najbližšie až 1. septembra v Portugalsku.