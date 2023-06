Portugalci pod Martinezom majú čisté konto, fanúšik objal Ronalda

Lisabon 18. júna (TASR) - Portugalskí futbaloví reprezentanti ani v treťom zápase pod vedením trénera Roberta Martineza neinkasovali. V Lisabone zvíťazili v dueli kvalifikácie ME 2024 nad Bosnou a Hercegovinou 3:0 a sú na čele tabuľky "slovenskej" J-skupiny. Na konte majú deväť bodov a skóre 13:0. Ústrednou postavou sobotňajšieho večera bol Bruno Fernandes.



Stredopoliar Manchestru United v závere prvého polčasu prihral na gól Bernardovi Silvovi a po zmene strán dvoma presnými zásahmi spečatil triumf favorita. V druhom polčase sa o rozruch postaral muž s portugalskou vlajkou, ktorý vbehol na ihrisko, vrúcne objal Cristiana Ronalda a zdvihol ho do vzduchu. Portugalský kapitán zobral celú situáciu s úsmevom a fanúšikovi opätoval objatie.



Ronaldo nastúpil na 199. zápas za národný tím a od Martineza si vyslúžil pochvalu. "Cristiano je stále veľmi dôležitou súčasťou mužstva na ihrisku i v šatni. Jeho prístup k reprezentácii je príkladný. Je to výnimočný hráč, jedna z najväčších osobností v histórii svetového futbalu," zdôraznil Martinez. Ronaldo odohral proti Bosne celý zápas a v prvom polčase hlavou rozvlnil sieť, jeho gól však neplatil pre ofsajd.



Martinez po treťom triumfe v kvalifikácii vyzdvihol tímový duch, no nebol úplne spokojný s predvedeným výkonom. "V niektorých fázach zápasu na nás doľahla psychická únava. Hrali sme viac srdcom ako hlavou a nedokázali sme naplno rozvinúť náš potenciál. Verím, že v utorňajšom dueli na pôde Islandu podáme presvedčivejší výkon. Nebude to jednoduché, pretože Islanďania sú veľmi odhodlaní," uviedol španielsky kouč.



Bosna v dvoch zápasoch na pôde súperov v kvalifikácii o postup na európsky šampionát v Nemecku ešte neskórovala, v marci prehrala na Tehelnom poli so Slovenskom 0:2. "Gól Bernarda Silvu v závere prvého polčasu bol kľúčový z hľadiska vývoja zápasu. Dovtedy sme Portugalčanov držali na dištanc a nepúšťali sme ich do vyložených šancí. V druhom polčase sme sa snažili vyrovnať, no strácali sme lopty a domáci to využívali na rýchle brejky. V útoku nám chýbal moment prekvapenia," priznal bosniansky kanonier Edin Džeko.