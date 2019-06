Portugalci prvými víťazmi Ligy národov, Santos: Turnaj bude klasikou

V tábore Holanďanov panovali zmiešané pocity. Po rokoch nevýrazných výsledkov sa im podarilo zdolať v semifinále Angličanov a neboli ďaleko od celkového víťazstva.

Porto 10. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska sa stali víťazmi prvej edície Ligy národov. V nedeľnom finále na domácom záverečnom turnaji zdolali Holanďanov 1:0 a po ME 2016 získali druhú európsku trofej za tri roky.



"Zisk druhého titulu je pre portugalský futbal veľká vec. V porovnaní s rokom 2016 tu nie sú mnohí hráči, čo len dokazuje, koľko máme talentovaných futbalistov. Tento tím má budúcnosť," povedal tréner Fernando Santos. V mužstve figurovali viacerí mladí hráči, zahanbiť sa však nedal ani 34-ročný Cristiano Ronaldo. Blysol sa najmä v semifinále proti Švajčiarom, keď hetrikom zabezpečil postup do finále a stal sa najlepším strelcom turnaja. "Som naozaj šťastný, že som pomohol Portugalsku k trofeji. Je to pre mňa ohromná česť," uviedol "CR7" na oficiálnom webe Európskej futbalovej únie (UEFA).



Spoločne s ním mal na úspechu veľký podiel Bernardo Silva, ktorý prihral na víťazný gól v semifinále i finále. Stredopoliara Manchestru City navyše vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja: "Najviac ma teší, že som pomohol tímu. Víťazstvo Portugalska je najdôležitejšie, ale dobré je aj individuálne ocenenie. Som spokojný s mojimi výkonmi, nielen v LN, v celej sezóne. Som hrdý, že sa mi podarilo získať prvú trofej v národnom drese."



V tábore Holanďanov panovali zmiešané pocity. Po rokoch nevýrazných výsledkov sa im podarilo zdolať v semifinále Angličanov a neboli ďaleko od celkového víťazstva. "Máme za sebou dlhú a úžasnú cestu. Teraz sme sklamaní a nahnevaní, ale keď vezmeme do úvahy, čo sa nám podarilo, môžeme byť radi. Holandsko nám opäť fandí, musíme na tom stavať a pokračovať v tomto smere," vyhlásil Daley Blind. Napriek finálovému neúspechu sa jedna individuálna cena ušla aj jeho spoluhráčovi. Jeden z najtalentovanejších futbalistov súčasnosti Frankie de Jong zavŕšil skvelú sezónu, po ktorej prestúpil z Ajaxu Amsterdam do FC Barcelona, cenou pre najlepšieho mladého hráča turnaja: "Ukázali sme, že s nami treba počítať. Získali sme cenné skúsenosti, ktoré musíme využiť v kvalifikácie ME 2020. Škoda, že nám nevyšlo finále, ja som mohol hrať lepšie. Mali sme za sebou ťažký duel s Anglickom, to však nemôže byť výhovorka."



Liga národov má za sebou premiérový ročník, ďalší je naplánovaný o dva roky. Obaja tréneri finalistov si myslia, že tento projekt má potenciál. "Som si istý, že LN sa stane klasikou a som rád, že práve nám sa podarilo zvíťaziť ako prvým," povedal Santos, na ktorého nadviazal jeho náprotivok Ronald Koeman: "LN je veľký turnaj. Videli ste, ako sa tešili Portugalci. Úroveň zápasov už od skupinovej fázy bola veľmi vysoká, už sa tešíme na ďalšiu edíciu."