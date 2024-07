Portugalci si na neobľúbené Francúzsko vo štvrťfinále ME veria

Piatok 5. júla, 21.00 h



štvrťfinále /Volksparkstadion, Hamburg/



Portugalsko - Francúzsko



Predpokladané zostavy:



Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Mendes - Palhinha, Vitinha - B. Silva, Fernandes, Leao - Ronaldo

Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez - Kante, Tchouameni, Camavinga - Griezmann - Thuram, Mbappe

Hamburg 3. júla (TASR) - Futbalisti Portugalska a Francúzska tvoria druhú štvrťfinálovú dvojicu na ME v Nemecku, ich vzájomný zápas je na programe v piatok o 21.00 h v Hamburgu. "Les Bleus" zatiaľ nepodávajú presvedčivé výkony, na postup medzi osem najlepších tímov šampionátu im stačili len tri presné zásahy.Ich piatkoví súperi Portugalčania nemali v skupinovej fáze konkurenta, posledný duel s Gruzínskom síce prehrali 0:2, ale už pred ním mali istý postup z prvého miesta do osemfinále. V ňom sa natrápili so Slovinskom, ktoré zdolali až v jedenástkovom rozstrele 3:0 po predošlom 120-minútovom bezgólovom priebehu. Portugalci s Francúzmi sa stretli aj na predošlom európskom šampionáte. Duel sa skončil nerozhodne 2:2, pričom tri góly vtedy padli z jedenástok.Pre šampiónov z roku 2016 sú "Les Bleus" jedni z najneobľúbenejších súperov. Majú s nimi vysoko negatívnu bilanciu, keď zo 14 posledných vzájomných zápasov prehrali až 11. Kapitán Portugalcov Cristiano Ronaldo je s 20 streleckými pokusmi najaktívnejší hráč šampionátu, na prvý gól však stále čaká. Napraviť to chce proti Francúzsku. Ak sa mu to podarí, stane sa vôbec najstarším strelcom v histórii ME.Každú ďalšiu šancu chce využiť, lebo ako uviedol, na ďalších ME sa už nepredstaví. "" povedal zakončovateľ, ktorý skóroval na kontinentálnych šampionátoch už 14-krát a je na čele pred druhým Francúzom Michelom Platinim s 9 gólmi.," povedal Ronaldo.Francúzsky tím inkasoval zatiaľ jediný gól a pevná defenzíva je zatiaľ jeho najsilnejšia stránka. V osemfinále vyradil Belgicko 1:0. "" konštatoval tréner Didier Deschamps.Jeho náprotivok Roberto Martinez si nemyslí, že hráči "selecaa" budú mať po 120-minútovom zápase so Slovinskom menej síl a problém nevidí ani v kratšej príprave na štvrťfinále. "" vyhlásil Martinez.