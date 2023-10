Portugalci sú naďalej stopercentní, tri body získal i Island

Bratislava 16. októbra (TASR) - Futbalisti Portugalska si v stretnutí 8. kola kvalifikácie ME 2024 poľahky poradili s Bosnou a Hercegovinou na jej pôde 5:0 a v J-skupine majú naďalej plný počet bodov. V druhom pondelkovom stretnutí súperov Slovákov v boji o európsky šampionát Island neumožnil Lichtenštajnsku získať prvé body a zvíťazil doma 4:0. Rakúšania si v pondelok zaistili postúp. V Azerbajdžane vyhrali 1:0 a doplnili Belgičanov ako postupujúci z F-skupiny.



Portugalčania si síce v stretnutí proti Slovensku (3:2) vybojovali miestenku na ME, no ani v Zenici nič nevypustili. Tréner Roberto Martínez urobil oproti piatku iba mierne zmeny. V základnej zostave nechýbal kanonier Cristiano Ronaldo a postaral sa o úvodné dva presné zásahy. V 5. minúte premenil pokutový kop a v 20. minúte sa tesne vyhol ofsajdovej pasci a zužitkoval prihrávku od Joaoa Felixa. Hráč FC Barcelona, ktorý v útočnej formácii nahradil Goncala Ramosa, potom v 41. minúte aj sám skóroval a zavŕšil strelecký plodný polčas Portugalčanov, ktorí všetky presné zásahy zaznamenali v prvej štyridsaťpäťminútovke.



Rakúšania nepotrebovali podať k zaisteniu si postupovej definitívy oslanivý výkon. O jediný gól duelu sa na poloprázdnom štadióne v Baku postaral Marcel Sabitzer, keď tesne po zmene strán premenil pokutový kop, ktorý rozhodca odpískal za ruku pri bránení priameho kopu. Azerbajdžan si najväčšiu šancu vypracoval až v nadstavenom čase druhého polčasu, no Tural Bajramov sám zočo-voči brankárovi Alexandrovi Schlagerovi zlyhal a namieril iba do žrde. Rakúšania sa na záverečnom turnaji ME predstavia iba štvrtýkrát v histórii, no tretíkrát za sebou.



Holanďania sa po víťazstve 1:0 v Grécku bodovo dotiahli na svojho súpera na 2. priečke B-skupiny a majú zápas k dobru. "Oranjes" sa mohli dostať do vedenia už v 28. minúte, no Wout Weghorst nepremenil pokutový kop. O zisku troch bodov pre Holandsko však napokon jedenástka rozhodla, v tretej minúte nadstaveného času si loptu na biely bod postavil kapitán Virgil van Dijk a uspel.



Druhý zápas F-skupiny Belgicko - Švédsko sa nedohral. Dôvodom je teroristický útok, pri streľbe zomreli v širšom centre Bruselu dvaja fanúšikovia Švédska. Duel po prvom polčase predčasne ukončili za stavu 1:1.



kvalifikácia ME 2024 - 8. kolo



B-skupina:



Grécko - Holandsko 0:1 (0:0)

Gól: 90.+3. Van Dijk (z 11 m)



Gibraltár - Írsko 0:4 (0:2)

Góly: 8. Ferguson, 28. Johnston, 60. Doherty, 80. Robinson



tabuľka:



1. Francúzsko 6 6 0 0 13:1 18*

2. Holandsko 6 4 0 2 10:7 12

3. Grécko 7 4 0 3 12:6 12

4. Írsko 7 2 0 5 9:9 6

5. Gibraltár 6 0 0 6 0:21 0

*-istý postup



F-skupina:



Belgicko - Švédsko 1:1 po polčase - zápas nedohrali

Góly: 31. Lukaku (z 11 m) - 15. Gyökeres



Azerbajdžan - Rakúsko 0:1 (0:0)

Gól: 48. Sabitzer (z 11 m), ČK: 90.+4. Burgstaller (Rakúsko) po 2. ŽK



tabuľka:



1. Belgicko 6 5 1 0 16:3 16*

2. Rakúsko 7 5 1 1 15:7 16*

3. Švédsko 5 2 0 3 11:8 6

4. Azerbajdžan 6 1 1 4 4:12 4

5. Estónsko 6 0 1 5 2:18 1

*-istý postup



J-skupina:



Luxembursko - SLOVENSKO 0:1 (0:0)

Gól: 77. Ďuriš, ŽK: V. Thill, Jans, Holtz (tréner), Sinani, Olesen - Pekarík, Boženík, Suslov, Hrošovský. Rozhodovali: Sanchez - Devis, Prieto (všetci Šp.), 9385 divákov.



Luxembursko: Moris - Jans (88. Carlson), Gerson, Chanot, M. Martins - V. Thill (88. Curci), Barreiro, C. Martins, G. Rodrigues - Sinani, Olesen

SR: Dúbravka - Pekarík (90.+4 Gyömbér), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (88. Hrošovský) - Schranz (63. Ďuriš), Polievka (63. Boženík), Suslov



Bosna a Hercegovina - Portugalsko 0:5 (0:5)

Góly: 5. a 20. Ronaldo (prvý z 11 m), 25. Fernandes, 32. Cancelo, 41. Joao Felix, ŽK: Hadžikadunič, Kolašinac (obaja BaH)



Bosna a Hercegovina: Šehič (72. Vasilj) - Dedič, Barišič (72. Gojkovič), Hadžikadunič, Kolašinac - Pjanič, Cimirot - Stevanovič (65. Hamulič), Rahmanovič (46. Hadžiahmetovič), Demirovič (46. Gazibegovič) - Džeko

Portugalsko: Costa - Dalot, Dias, Inacio, Cancelo - Fernandes (79. R. Neves), Danilo, Otavio (85. J. Neves) - Ronaldo (65. Diogo Jota), Joao Felix (79. Vitinha), Leao (65. Neto)



Island - Lichtenštajnsko 4:0 (2:0)

Góly: 22. G. Sigurdsson (z 11 m), 44. Finnbogason, 49. G. Sigurdsson, 63. Haraldsson, ŽK: Óskarsson - Marxer, Sale



Island: Ólafsson - Sampsted, Ingason, Pálsson, Finnsson - Willumsson (57. Anderson), Traustason (80. Gunnarsson), G. Sigurdsson (57. Johannesson) - Haraldson, Finnbogason (57. Óskarsson), Thorsteinsson (80. Gudjohnsen)

Lichtenštajnsko: B. Büchel - Martin Marxer, Wieser, Traber - Maier (71. Netzer), Lüchinger (75. Beck), M. Büchel (71. Lorenz), Sele, Göppel - Hasler (90. Notaro), Salanovič (90. Kindle)



tabuľka:



1. Portugalsko 8 8 0 0 32:2 24*

2. SLOVENSKO 8 5 1 2 11:5 16

3. Luxembursko 8 3 2 3 8:18 11

4. Island 8 3 1 4 15:10 10

5. Bosna a Hercegovina 8 3 0 5 7:14 9

6. Lichtenštajnsko 8 0 0 8 1:25 0

*-istý postup