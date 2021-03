Portugalci v Srbsku stratili náskok, Česi vybojovali bod

Na archívnej snímke hráči Holandska oslavujú víťazstvo v zápase G-skupiny kvalifikácie MS 2022 vo futbale Holandsko - Lotyšsko v Amsterdame 27. marca 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke vpravo turecký stredopoliar Ozan Tufan oslavuje úvodný gól v 4. minúte v zápase G-skupiny kvalifikácie MS 2022 vo futbale Nórsko - Turecko v španielskej Malage 27. marca 2021. Foto: TASR/AP

kvalifikácia MS 2022

A-skupina:



Dublin

Írsko - Luxembursko 0:1 (0:0)

Gól: 85. Rodrigues



Belehrad

Srbsko - Portugalsko 2:2 (0:2)

Góly: 46. Mitrovič, 60. Kostič - 11. a 36. Jota, ČK: 90.+2 Milenkovič (Srbsko)





tabuľka A-skupiny:



1. Srbsko 2 1 1 0 5:4 4



2. Portugalsko 2 1 1 0 3:2 4



3. Luxmebursko 1 1 0 0 1:0 3



4. Azerbajdžan 1 0 0 1 0:1 0



E-skupina:



Praha

Česko - Belgicko 1:1 (0:0)

Góly: 50. Provod - 60. Lukaku



Minsk

Bielorusko - Estónsko 4:2 (1:1)

Góly: 45. a 84. Lisakovič (prvý z 11 m), 64. Kendyš, 81. Savickij - 31. a 55. Anier, ČK: 77. Oigus (Estónsko) po druhej ŽK





tabuľka E-skupiny:



1. Česko 2 1 1 0 7:3 4



2. Belgicko 2 1 1 0 4:2 4



3. Bielorusko 1 1 0 0 4:2 3



4. Wales 1 0 0 1 1:3 0



5. Estónsko 2 0 0 2 4:10 0

G-skupina:



Amsterdam

Holandsko - Lotyšsko 2:0 (1:0)

Góly: 32. Berghuis, 69. L. De Jong



Malaga

Nórsko - Turecko 0:3 (0:2)

Góly: 4. a 59. Tufan, 28. Söyüncü, ČK: 80. Thorstvedt (Nórsko)



Podgorica

Čierna Hora – Gibraltár 4:1 (2:1)

Góly: 26. Beqiraj, 43. Šimič, 53. Tomaševič, 80. Jovetič – 30. Styche (z 11m)





tabuľka G-skupiny:



1. Turecko 2 2 0 0 7:2 6



2. Č. Hora 2 2 0 0 6:2 6



3. Holandsko 2 1 0 1 4:4 3



4. Nórsko 2 1 0 1 3:3 3



5. Lotyšsko 2 0 0 2 1:4 0



6. Gibraltár 2 0 0 2 1:7 0

Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalisti Česka remizovali v sobotnom domácom stretnutí E-skupiny kvalifikácie MS 2022 s Belgickom 1:1. V dueli A-skupiny Portugalsko hralo nerozhodne v Srbsku 2:2, hoci viedlo po prvom polčase 2:0.Česi sa súpera nezľakli, prvá väčšia šanca síce patrila hosťom, ale Vaclík vytlačil Mertensov pokus k vzdialenejšej žrdi. V 13. minúte sa dostal do zakončenia zvnútra šestnástky Jakub Jankto, ale trafil iba brankára Thibauta Courtoisa. Vzápätí bol blízko k otvoreniu skóre Michael Krmenčík, ktorý sa efektne uvoľnil v pokutovom území a trafil pravú žŕdku. V 24. minúte sa opäť blysol Vaclík po strele Leandera Dendonckera i hlavičke Kevina de Bruyneho. Česi sa dočkali odmeny za svoju aktivitu po zmene strán. V 50. minúte napriahol spoza šestnástky Lukáš Provod a otvoril skóre. Hosťom však stačilo desať minút, aby vyrovnali, Romelu Lukaku sa pohral s obrancom a s prehľadom prekonal Vaclíka. V závere mohol dokonať obrat De Bruyne, ale jeho strela trafila iba žŕdku. V nadstavenom čase mal veľkú šnacu na rozhodnutie Tomáš Souček, ale jeho hlavičku vyrazil z bránky Toby Alderweireld.Portugalci začali v Belehrade výborne, už po 36 minútach viedli vďaka Diogovi Jotovi 2:0. Po zmene strán však domáci zabrali a vyrovnali. Najprv v 46. minúte skorigoval Aleksandar Mitrovič, v 60. minúte zariadil cenný bod Filip Kostič. Na oba góly prihral striedajúci Nemanja Radonjič. V tretej minúte nadstaveného času bol blízko k rozhodujúcemu gólu Cristiano Ronaldo, keď sa zdalo, že lopta po jeho strele už prešla za bránkovú čiaru. Opačný názor však mali rozhodcovia, ktorí nemali k dispozícii systém VAR ani technológiu na bránkovej čiare. Ronaldo vzápätí za protesty inkasoval žltú kartu.Hráči Holandska zvíťazili v domácom stretnutí G-skupiny nad Lotyšskom 2:0. Pod ich prvý triumf na ceste do Kataru sa gólovo podpísali Steven Berghuis a Luuk de Jong.Víťazstvo "oranjes" v Amsterdame sledovalo na tribúnach 5000 divákov, ktorých pustili v rámci experimentu, ktorý by mal umožniť postupné otváranie štadiónov. Duel po prvý raz v histórii kvalifikácie mužských MS pískala žena, keď hlavnou rozhodkyňou bola Francúzka Stephanie Frappartová. Hráči Holandska nastúpili v špeciálnej edícii dresov, ktorými chceli podporiť dodržiavanie ľudských práv v Katare. Hostiteľská krajina MS je terčom kritiky za zneužívanie zahraničných robotníkov, pracujúcich na príprave MS 2022.Holanďania sa dostali do vedenia v 32. minúte vďaka Stevenovi Berghuisovi, po zmene strán poistil náskok Luuk de Jong a definitívne rozhodol o prvom triumfe Holandska v tejto kvalifikácii, keď na úvod prehralo v Turecku (2:4).Turci zvládli aj svoje druhé vystúpenie, na neutrálnej pôde zdolali Nórovo. O zápase rozhodli už v prvom dejstve po zásahoch Ozana Tufana a Caglara Söyüncüa. V druhom dejstve sa presadil druhýkrát Tufan. Turecko je s plným bodovým ziskom na čele tabuľky G-skupiny o skóre pred Čiernou Horou.Tá zvládla úlohu favorita proti Gibraltáru, ktorý zdolala 4:1. Skóre stretnutia v Podgorici otvoril v 26. minúte Fatos Beqiraj, už o štyri minúty neskôr však z penalty vyrovnal Reece Styche. O triumfe Čiernej Hory, ktorá v prvom dueli uspela v Lotyšsku, potom rozhodli gólmi Marko Šimič, Zarko Tomaševič a Stevan Jovetič.