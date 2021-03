Cristiano Ronaldo cítil po zápase kvalifikácie veľkú krivdu

Zürich 28. marca (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo cítil po sobotnom zápase kvalifikácie MS 2022 v Srbsku (2:2) veľkú krivdu. V nadstavenom čase síce dostal loptu do súperovej brány, ale rozhodcovia si nevšimli, že domáci obranca Stefan Mitrovič ju vykopol už spoza bránkovej čiary. Hostí tak obrali o dva body, navyše, rozzúrený Ronaldo inkasoval žltú kartu za protesty.



Chybné rozhodnutie vyvolalo otázky, prečo v kvalifikácii MS nie je k dispozícii videorozhodca. Podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) implementácii VAR zabránila pandémia. "V roku 2019 požiadala UEFA Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o zavedenie VAR počas kvalifikácie. Dopad pandémie na logistiku a kapacity však spôsobil odklad zavedenia technológie do súťaží vrátane skupinovej fázy Európskej ligy, či európskej časti kvalifikácie MS," citovala agentúra AP zo stanoviska UEFA.



Toto odôvodnenie sa však máli portugalskému trénerovi Fernandovi Santosovi, ktorý už po zápase upozornil na dôsledky absencie moderných technológii: "Povedal som rozhodcom, so všetkou úctou, že je neprijateľné hrať kvalifikačné zápasy o postup na MS bez VAR." Pre Ronalda to nebolo po prvý raz, keď doplatil na absenciu technológii. Pred troma rokmi pri debute v drese Juventusu Turín v zápase Ligy majstrov s Valenciou videl červenú kartu po tom, ako sa zdalo, že súpera vyťahal za vlasy. O týždeň neskôr UEFA oznámila zavedenie VAR v súťaži.



Na absenciu videorozhodcu sa sťažovali aj Španieli, ktorí vo štvrtok na úvod kvalifikácie doma remizovali s Gréckom 1:1. Hostia vyrovnali z kontroverznej jedenástky. Agentúra AP však pripomína, že v tomto prípade nešlo o jednoznačnú chybu rozhodcov a na základe opakovaných záberov to mohlo pre Španielov dopadnúť ešte horšie v podobne červenej karty pre Javiho Martineza.



V každom prípade, vedenie FIFA sa nebráni zavedeniu VAR, jej prezident Gianni Infantino je podľa vlastných slov fanúšikom videorozhodcu: "Myslím si, že VAR pomáha futbalu, určite mu neškodí."