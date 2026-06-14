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Portugalci vzdali poctu Jotovi, na ich náramkoch je aj jeho meno

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Členovia tímu sa spoločne dohodli, že náramky budú nosiť počas celého turnaja, vrátane tréningov a zápasov.

Autor TASR
Miami 14. júna (TASR) - Portugalský národný tím odcestoval na majstrovstvá sveta so špeciálnou poctou zosnulému reprezentantovi Diogovi Jotovi. Pred odchodom do USA odovzdal premiér Luis Montenegro každému hráčovi zeleno-červný náramok, na ktorej nie sú zobrazené len mená všetkých 26 členov kádra, ale aj meno Jotu. Útočník Liverpoolu zahynul v júli 2025 pri tragickej dopravnej nehode v Španielsku.

„Veľmi si to vážime,“ povedal portugalský stredopoliar Vitinha podľa agentúry DPA na prvej tlačovej konferencii v sobotu v základnom tábore tímu v Palm Beach Gardens na Floride. Premiér podľa hviezdy PSG „nechal na hráčoch, aby sa rozhodli, či a ako ju budú chcieť nosiť.“ Členovia tímu sa podľa neho následne spoločne dohodli, že náramky budú nosiť počas celého turnaja, vrátane tréningov a zápasov.
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