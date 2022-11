Portugalci zdolali Ghanu 3:2, rekordný Ronaldo

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo skórujel z penalty vo futbalovom zápase H-skupiny Portugalsko - Ghana na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Dauhá 24. novembra 2022. Foto: TASR/AP

H-skupina - 1. kolo:



Portugalsko - Ghana 3:2 (0:0)



Góly: 65. Ronaldo (z 11 m), 78. Joao Felix, 80. Leao - 73. A. Ayew, 89. Bukari. ŽK: Pereira, Fernandes - Kudus, A. Ayew, Seidu, Williams. Rozhodovali: Elfath - Atkins, Parker (všetci USA), 42.662 divákov.



Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Pereira, Guerreiro - Neves (77. Leao) - B. Silva (88. Palhinha), Fernandes - Otavio (56. Carvalho), Ronaldo (88. Ramos), Joao Felix (88. Joao Mario)



Ghana: Ati-Zigi - Seidu (66. Lamptey), Djiku, Amartey, Salisu (90.+2 Semenyo), Baba - Kudus (77. Bukari), Partey, Abdul Samed (90.+2 Kyereh), A. Ayew (77. J. Ayew) - Williams





tabuľka:



1. Portugalsko 1 1 0 0 3:2 3



2. Uruguaj 1 0 1 0 0:0 1



Kór. rep. 1 0 1 0 0:0 1



4. Ghana 1 0 0 1 2:3 0

Dauha 24. novembra (TASR) - Portugalskí futbalisti majú za sebou víťazný vstup do MS v Katare. Vo štvrtkovom zápase H-skupiny v Dauhe zdolali reprezentáciu Ghany 3:2, strelecky sa v ich drese presadili Cristiano Ronaldo, Joao Felix a Rafael Leao.Ronaldo sa stal prvý hráčom v histórii, ktorý zaznamenal gól na piatich rôznych svetových šampionátoch. V prvom stretnutí "háčka" medzi Uruguajom a Kórejskou republikou sa zrodila remíza 0:0.Portugalsko si v ďalšom zápase v pondelok 28. novembra o 20.00 SEČ zmeria sily s Uruguajom, o 14.00 SEČ nastúpi Ghana proti Kórejskej republike.Africký tím vyrukoval na favorita s defenzívnou taktikou, ktorá v prvom polčase slávila úspech. Cez päťčlenný obranný val Ghany sa podarilo dostať v 10. minúte Ronaldovi, po šikovnej kolmici si však v rozhodujúcej chvíli nespracoval loptu ideálne a Ati-Zigiho neprekonal. Už o chvíľu sa portugalský kapitán ocitol v ďalšej dobrej šanci, jeho hlavička po rohu nebola presná. Okrem týchto dvoch zábleskov portugalský tím v prvom polčase nenadchol, jeho hre chýbalo tempo a moment prekvapenia. Ghane taktické zámery vychádzali a na bezgólovom priebehu nič nezmenila ani situácia po polhodine hry. Ronaldo síce do tretice dokázal rozvlniť sieť, lenže predtým v šestnástke odtlačil súperovho obrancu a rozhodca gól neuznal.Ghana sa po prestávke začala viac vysúvať dopredu, prvoradá však bola bezchybná defenzíva. V 55. minúte vypálil Kudus tesne vedľa ľavej žrde, bola to vôbec prvá ofenzívna hrozba Ghany v zápase. Portugalci pokračovali v letargickom a stereotypnom ofenzívnom výkone z prvého polčasu. Až prišla lopta na Ronalda do pokutového územia a nedovolený zákrok Salisua, po ktorom rozhodca ukázal na biely bod. Ronaldo jedenástku premenil a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý sa strelecky presadil na piatich svetových šampionátoch - 1:0. Ghane sa rýchlo podarilo vyrovnať, keď Kudusovu spätnú prihrávku aj s dávkou šťastia upratal do siete A. Ayew - 1:1. Nerozhodný stav však dlho nevydržal. Joao Felix dostal od Fernandesa kolmú prihrávku za chrbát ghanskej obrany a prekonal vybiehajúceho brankára súpera - 2:1. Rozhodená Ghana inkasovala opäť už o dve minúty neskôr, na konci rýchlej kontry bol striedajúci Leao - 3:1. Gólostroj sa nezastavil, Ghana tesne pred koncom strelila kontaktný gól zásluhou Bukariho - 3:2. Záver sľuboval drámu, ale Ghane sa už v deväťminútovom nadstavení nepodarilo vyrovnať.Rúben Neves, stredopoliar Portugalska: "."Raphael Guerreiro, obranca Portugalska: "."Otto Addo, tréner Ghany (o jedenástkovom verdikte): "."