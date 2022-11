Portugalci zdolali na MS Uruguaj 2:0 a majú istý postup

MS H-skupina - 2. kolo:

Portugalsko - Uruguaj 2:0 (0:0)



Góly: 54. a 90+1 Fernandes (druhý z 11 m). Rozhodovali: Faghani - Mansouri, Abolfazli (všetci Irán), ŽK: Neves, Joao Felix - Bentancur, Olivera, 88.668 divákov



Portugalsko: Costa - Cancelo, Pepe, Dias, Mendes (42. Guerreiro) - Neves (69. Leao) - B. Silva, Carvalho (82. Palhinha) - Fernandes, Ronaldo (82. Ramos), Joao Felix (82. Matheus Nunes)

Uruguaj: Rochet - Guillermo Varela, Godin (62. Pellistri), Gimenez, Coates, Olivera (86. Vina) - Vecino (62. De Arrascaeta), Bentancur, Valverde - Nunez (72. Gomez), Cavani (72. Suarez)

Na snímke portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (vľavo) strieľa gól počas zápasu základnej H-skupiny Portugalsko - Uruguaj na majstrovstvách sveta vo futbale 28. novembra 2022 v katarskom meste Lusail. Foto: TASR/AP

Na snímke portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (vpravo) a uruguajský futbalista Jose Gimenez počas zápasu základnej H-skupiny Portugalsko - Uruguaj na majstrovstvách sveta vo futbale 28. novembra 2022 v katarskom meste Lusail. Foto: TASR/AP

Na snímke portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej H-skupiny Portugalsko - Uruguaj na majstrovstvách sveta vo futbale 28. novembra 2022 v katarskom meste Lusail. Foto: TASR/AP

Lusail 28. novembra (TASR) - Futbalisti Portugalska zdolali v zápase H-skupiny MS v Katare Uruguaj 2:0 a po dvoch zápasoch dosiahli istotu postupu do osemfinále. Oba góly strelil Bruno Fernandes, ktorý sa presadil v 54. a 90.+3 minúte. Portugalci majú po dvoch víťazstvách plný počet 6 bodov a sú na priebežnom 1. mieste skupiny, Uruguaj je s jedným bodom posledný.Istotu postupu už majú okrem Portugalska aj Francúzsko a Brazília. Tento duel bol prvý v histórii MS, v ktorom nastúpilo až päť hráčov starších než 35 rokov.Portugalsko odohrá svoj záverečný zápas v H-skupine v piatok 2. decembra od 16.00 SEČ proti Kórejskej republike, Uruguaj bude hrať v rovnakom čase s Ghanou.V prvom polčase mali mierne navrch hráči Portugalska, ale ani výrazne vyššie percentuálne držanie lopty či strelecká aktivita neviedli k vyloženej šanci. Viacero ofenzívnych akcií Uruguaja sa skončilo už v strede ihriska, prípadne im chýbal moment prekvapenia. Najväčšiu šancu skórovať mali v prvom polčase Uruguajci. V 32. minúte sa Bentancur dostal k individuálnej akcii, v ktorej si efektne poradil s viacerými hráčmi súpera a dostal sa až pred brankára Rocheta. Toho však už nedokázal prekonať.Portugalci v úvode druhého polčasu zvýšili obrátky v ofenzívnych akciách a v 52. minúte Joao Felix trafil v nádejnej pozícii bočnú sieť. O dve minúty vyslal Fernandes dlhý center do šestnástky, ktorým hľadal Ronalda. Ten sa vyhol ofsajdu a Portugalci išli do vedenia - 1:0. Spočiatku to vyzeralo, že Ronaldo ešte hlavou tečoval loptu, ale napokon gól pripísali Fernandesovi. Tréner Uruguaja v snahe oživiť hru v ofenzíve poslal v 72. minúte na trávnik Suareza a Gomeza. Tento zámer potvrdil Gomez, ktorý pohotovou strelou z hranice šestnástky trafil do ľavej žŕdky. Do sľubnej šance sa dostal aj Suarez, keď sa po priamom kope dostal k lopte, ale zblízka nenamieril presne. V 88. minúte Fernandes nasadil efektné "jasličky" Gimenezovi, ktorý sa v páde dotkol lopty rukou. Rozhodca posúdil situáciu po porade s VAR-om a Fernandes následný pokutový kop premenil strelou k pravej žrdi - 2:0. V zostávajúcom priebehu mal šancu aj na hetrik, ale strelou spoza šestnástky trafil pravú žrď.1. Portugalsko 2 2 0 0 5:2 62. Ghana 2 1 0 1 5:5 33. Kórejská republika 2 0 1 1 2:3 14. Uruguaj 2 0 1 1 0:2 1