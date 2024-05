Portugalci zdolali vo futbale Poliakov 2:1 a postúpili do semifinále

ME do 17 rokov - štvrťfinále:



Portugalsko - Poľsko 2:1 (1:1)



Góly: 5. Felicissimo, 59. Mora - 34. Izunwanne

Larnaka 30. mája (TASR) - Futbalisti Portugalska postúpili do semifinále ME do 17 rokov na Cypre. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí v Larnake zdolali rovesníkov z Poľska 2:1. Rozdielový gól strelil v 59. minúte Rodrigo Mora. Portugalci sa v boji o finále stretnú so Srbskom.O 19.30 SELČ nastúpili v záverečnom štvrťfinálovom zápase proti sebe mladí reprezentanti Talianska a Anglicka.