Portugalec Neto podpísal sedemročnú zmluvu s FC Chelsea

Londýn 11. augusta (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Pedro Neto prestúpil z Wolverhamptonu Wanderers do FC Chelsea. S londýnskym klubom podpísal podľa tamojších médií sedemročný kontrakt.



Dvadsaťštyriročný útočník sa presunie na Stamford Bridge za 54 milióna libier. Uplynulé tri sezóny mu opakovane komplikovali časté zranenia, pre ktoré odohral len 51 zápasov v Premier League. Neto nastúpil na tri stretnutia portugalskej reprezentácie na ME 2024 v Nemecku.



"Cítim veľkú vďaku, že som sa pripojil k tomuto klubu. Vo svojej kariére som tvrdo pracoval, aby som tu mohol byť a teším sa, že sa dostanem na ihrisko v tomto drese," uviedol vo vyhlásení Neto, ktorý sa stal deviatou letnou posilou Chelsea. Tá vstúpi do nového ročníka Premier League budúcu nedeľu domácim zápasom s majstrovským Manchestrom City.