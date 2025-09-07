Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
7. september 2025
Portugalskej miešanej K4 odobrali bronz z minuloročných MS

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Počas MS súťažili kanoisti najmä v neolympijských disciplínach, šampionát sa konal v Uzbekistane.

Autor TASR
Ľubľana 7. septembra (TASR) - Portugalským rýchlostným kanoistom odobrali bronzovú medailu z minuloročných MS v Samarkande v miešanej K4. Loď v zložení Francisca Laiová, Teresa Portelová, Fernando Pimenta a Messias Baptista diskvalifikovali po pozitívnom dopingovom teste Laiovej. Bronz v disciplíne na 500 m tak získali pôvodne štvrtí Slovinci, informovala o tom Medzinárodná kanoistická federácia (ICF).

Počas MS súťažili kanoisti najmä v neolympijských disciplínach, šampionát sa konal v Uzbekistane. Slovinskí reprezentanti (Mia Medvedová, Anja Ostermanová, Anže Urankar, Rok Šmit) stratili na Portugalčanov niečo vyše pol sekundy.
