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Portugalskí fanúšikovia si uctia výročie Jotovej smrti

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Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP

Priaznivci na tribúnach zdvihnú v 21. minúte stretnutia biele balóny.

Autor TASR
Toronto 2. júla (TASR) - Fanúšikovia portugalských futbalistov si počas šestnásťfinálového zápasu MS proti Chorvátsku plánujú uctiť zosnulého reprezentanta Dioga Jotu. Stane sa tak presne rok po jeho tragickej smrti.

Priaznivci na tribúnach zdvihnú v 21. minúte stretnutia biele balóny. Bývalý krídelník Liverpoolu nosil na národnom drese práve číslo 21. „Nechcem povedať, že prvé výročie jeho smrti bude obzvlášť ťažké. Myslím si však, že by sme si mali uctiť Dioga Jotu, pretože všetko, čo sme v tomto tíme začali, sa začalo s ním. Vyhrali sme s ním Ligu národov a chceme preňho vyhrať aj majstrovstvá sveta,“ uviedol nedávno tréner Portugalska Roberto Martinez.

Každý deň na šampionáte je podľa neho pre mužstvo ťažký. „Pretože na každom tréningu sú chvíle, keď si spomenieme na Dioga Jotu,“ dodal španielsky kormidelník podľa DPA. Duel na Štadióne BMO Field v Toronte sa odohrá v piatok o 1.00 SELČ.
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