Portugalskí futbalisti zdolali Srbsko a postúpili do finále

ME do 17 rokov - semifinále:



Srbsko - Portugalsko 2:3 (2:0)



Góly: 22. Cvetkovič, 37. Felicissimo (vlastný) - 60. Silva, 89. Mora, 90.+5 Trovisco

Larnaka 2. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska postúpili do finále ME do 17 rokov na Cypre. V nedeľňajšom semifinálovom zápase zdolali v Larnake rovesníkov zo Srbska 3:2. Balkánci si vypracovali v úvodnom polčase dvojgólové vedenie, no v závere stretnutia ho stratili. Víťazný presný zásah zaznamenal v piatej minúte nadstaveného času Joao Trovisco. Portugalcov čaká vo finále úspešnejší z večerného súboja medzi Dánskom a Talianskom (19.30 h).