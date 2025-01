Portugalskí hádzanári remizovali so Švédmi

MS v hádzanej mužov - hlavná fáza:



III. skupina (Oslo/Nór.):



Nórsko - Španielsko 25:24 (10:13)



Švédsko - Portugalsko 37:37 (18:18)



Brazília - Čile 28:24 (13:10)







tabuľka:



1. Portugalsko 3 2 1 0 98:91 5



2. Švédsko 3 1 2 0 108:96 4



3. Brazília 3 2 0 1 83:80 4



4. Španielsko 3 1 1 1 84:76 3



5. Nórsko 3 1 0 2 79:84 2



6. Čile 3 0 0 3 76:101 0







IV. skupina (Záhreb/Chorv.):



Egypt - Island 24:27 (9:13)



Kapverdy - Chorvátsko 24:44 (11:24)



Slovinsko - Argentína 34:23 (15:8)







tabuľka:



1. Island 3 3 0 0 84:63 6



2. Chorvátsko 3 2 0 1 101:70 4



3. Slovinsko 3 2 0 1 88:70 4



4. Egypt 3 2 0 1 91:76 4



5. Argentína 3 0 0 3 66:106 0



6. Kapverdy 3 0 0 3 69:114 0







Prezidentský pohár



II. skupina (Poreč/Chorv.):



USA - Japonsko 27:25 (15:13)



Kuba - Bahrajn 26:39 (12:17)







tabuľka:



1. Bahrajn 1 1 0 0 39:26 2



2. USA 1 1 0 0 27:25 2



3. Japonsko 1 0 0 1 25:27 0



4. Kuba 1 0 0 1 26:39 0

Oslo, Záhreb, Poreč 22. januára (TASR) - Portugalskí hádzanári remizovali v stredajšom stretnutí hlavnej fázy majstrovstiev sveta so Švédmi 37:37. Na podujatí prvýkrát nezabodovali naplno, no v III. skupine sú na čele o bod pred dvojicou Švédsko, Brazília. Švédi zaznamenali druhú remízu na turnaji.Nóri na domácej palubovke uspeli vôbec prvýkrát v nadstavbovej časti, keď dokázali zdolať Španielov 25:24, hoci po prvom polčase prehrávali 10:13. V IV. skupine v Záhrebe má naďalej stopercentnú bilanciu Island, ktorý zvíťazil nad Egyptom 27:24. Pozíciu zaručujúcu účasť vo štvrťfinále drží aj Chorvátsko po vysokom triumfe nad Kapverdami 44:24, no iba o lepšie skóre pred Slovinskom a Egyptom.