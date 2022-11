Portugalsko bez Moutinha, šancu dostal mladý stopér Silva

Nominácia Portugalska na MS 2022 v Katare:

Brankári: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (AS Rím), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers)

Obrancovia: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paríž Saint-Germain), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica Lisabon), Nuno Mendes (Paríž Saint-Germain/FRA), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Stredopoliari: Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paríž Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica Lisabon), Matheus Nunes (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City)

Útočníci: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafael Leao (AC Miláno), Ricardo Horta (SC Braga), Goncalo Ramos (Benfica Lisabon), Andre Silva (RB Lipsko)

Lisabon 10. novembra (TASR) - Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Fernando Santos sa postaral v nominácii na MS v Katare o niekoľko prekvapení. Nezaradil do nej stredopoliara Joaoa Moutinha z Wolverhamptonu a príležitosť naopak dostal 19-ročný stopér Antonio Silva z Benficy Lisabon).Cristiano Ronaldo si nasadí kapitánsku pásku, k lídrom ofenzívy by okrem neho mali patriť aj Joao Felix či Rafael Leao. Tridsaťsedemročný Ronaldo vsietil v najcennejšom drese celkovo 117 gólov, čo je najvyšší počet na reprezentačnej úrovni. Santos nominoval celkovo šesť útočníkov.Moutinho má na konte 146 duelov v národnom tíme, čo je historicky druhý najvyšší počet v drese Portugalska. Devätnásťročný Silva si debut v najcennejšom drese ešte neodbil.V nominácii chýba aj jeho klubový spoluhráč Goncalo Guedes. Na súpiske Wolverhamptonu figuruje celovo deväť Portugalčanov z ktorých pôjdu do Kataru traja – brankár Jose Sa spolu so stredopoliarmi Rubenom Nevesom a Matheusom Nunesom.Majstri Európy z roku 2016 začnú svoje pôsobenie v H-skupine 24. novembra proti Ghane a o postup zabojujú aj s Uruguajom (28.11.) a Kórejskou republikou (2.12.). V stredu ešte absolvujú na domácej pôde prípravný zápas proti Nigérii. Informácie priniesla AFP.