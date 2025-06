Portugalsko opäť opanovalo súťaž, Fernandes: Rozhodla bojovnosť

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo drží trofej po víťazstve vo futbalovej Lige národov v Allianz Arene v Mníchove v nedeľu 8. júna 2025. Foto: TASR/AP

Mníchov 9. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska druhýkrát v histórii opanovali Ligu národov. Po triumfe v premiérovom ročníku v sezóne 2018/2019 uspeli aj v nedeľu, keď v Mníchove zdolali Španielsko 5:3 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase a po predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 2:2. Mužstvo na čele s trénerom Robertom Martinezom po stretnutí vyzdvihlo vodcovské schopnosti kapitána Cristiana Ronalda.,“ povedal pre RTL stredopoliar Bruno Fernandes. „,“ uviedol kouč Portugalska.Portugalsko sa stalo prvým dvojnásobným víťazom Ligy národov, ktorá funguje od roku 2018. Zároveň to bol tretí veľký titul pre reprezentáciu Portugalska od roku 2016, kedy vyhrala ME. „,“ zdôraznil Ronaldo, ktorý zároveň potvrdil plán zostať v saudskoarabskom klube Al-Nassr: „,“ informoval o tom renomovaný novinár Fabrizio Romano. „,“ dodal. Prínos kapitána, ktorý po hodine hry vyrovnal na 2:2, ocenil celý tím. „,“ povedal Martinez podľa uefa.com. „,“ skonštatoval ľavý obranca Nuno Mendes, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča finálového turnaja LN. K oceneniu mu pomohol aj gól v 26. minúte, ktorým vyrovnal na priebežných 1:1.Bek Paríža Paríža Saint-Germain má za sebou skvelú sezónu, keď získal s francúzskym tímom treble vrátane titulu v Lige majstrov. „.“ Mendes sa vyjadril aj k súbojom s Laminom Yamalom: „.“ Veľkú radosť mal aj stredopoliar Rúben Neves, ktorý premenil rozhodujúcu penaltu: „.“Španieli tretíkrát za sebou postúpili do finále Ligy národov, no rovnako ako pred štyrmi rokmi neuspeli (s Francúzskom 1:2). Tešili sa len v sezóne 2022/23, keď rovnako v penaltovom rozstrele uspeli proti Chorvátsku. Úradujúci majstri Európy pritom viedli zásluhou Martina Zubimendiho i Mikela Oyarzabala, ale súper dokázal vždy odpovedať. V ďalšom priebehu už gól nepadol a duel tak dospel až do rozstrelu, vo štvrtej sérii zaváhal Alvaro Morata a na druhej strane spečatil triumf Neves. „,“ povedal Luis de la Fuente, tréner Španielska.Kormidelník „La Furia Roja“ sa vrátil ešte k výkonu svojho tímu: „.“ Smutným hrdinom duelu bol útočník Morata, ktorý nepremenil penaltu. „,“ povedal. Spokojný nebol ani Oyarzabal: „.“