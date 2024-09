Portugalsko triumfovalo nad Škótskom, Ronaldo zariadil tri body

Liga národov - 2. kolo:



A-divízia



1. skupina:



Chorvátsko - Poľsko 1:0 (0:0)



Gól: 52. Modrič







Portugalsko - Škótsko 2:1 (0:1)



Góly: 54. Bruno Fernandes, 88. Cristiano Ronaldo - 7. McTominay







tabuľka:



1. Portugalsko 2 2 0 0 4:2 6



2. Chorvátsko 2 1 0 1 2:2 3



3. Poľsko 2 1 0 1 3:3 3



4. Škótsko 2 0 0 2 3:5 0







4. skupina:



Švajčiarsko - Španielsko 1:4 (1:2)



Góly: 41. Amdouni - 13. a 77. Ruiz, 4. Joselu, 80. F. Torres, ČK: 20. Le Normand (Španielsko)







Dánsko - Srbsko 2:0 (1:0)



Góly: 36. Grönbäk, 61. Poulsen







tabuľka:



1. Dánsko 2 2 0 0 4:0 6



2. Španielsko 2 1 1 0 4:1 4



3. Srbsko 2 0 1 1 0:2 1



4. Švajčiarsko 2 0 0 2 1:6 0







C-divízia



1. skupina:



Švédsko – Estónsko 3:0 (3:0)



Góly: 30. a 44. Gyökeres, 40. Isak, ČK: 62. Palumets (Estónsko) po 2. ŽK



Zostavy:



Švédsko: Johansson - Douglas, Hien, Gudmundsson - Eliasson, Ayari (63. Cajuste), Jönsson Salétros (84. Bergvall), Kulusevski, Sema (63. Nanasi) - Gyökeres (79. Elanga), Isak (79. Nilsson)



Estónsko: Hein - Paskotši, Mets, J. Tamm, Schjönning-Larsen (59. Pikk) - Miller (83. Lilander), Vetkal, Shein (59. Poom), Siňavskij (72. Kristal) - Palumets - Sappinen (59. A. Tamm)







SLOVENSKO - Azerbajdžan 2:0 (2:0)



Góly: 22. Duda (11 m), 26. Strelec. Rozhodcovia: Sylwestrzak - Sokolnicki, Karasewicz (všetci Poľ.), ŽK: Sejdijev, Čafargulijev, Bajramov, Alijev, 11.435 divákov.



Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko (90.+2 Kozlovský) - Kucka, Lobotka, Duda (71. Bénes) - Suslov (71. Ďuriš), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. Tupta)



Azerbajdžan: Dženetov - Sejdijev (37. A. Hüsejnov), Mammadov, B. Hüsejnov (70. Alijev), Čafargulijev - Camalov (78. Dinijev), Mustafajev, Isajev - Kökcü, Dadašov, Bajramov







tabuľka:



1. Švédsko 2 2 0 0 6:1 6



2. SLOVENSKO 2 2 0 0 3:0 6



3. Azerbajdžan 2 0 0 2 1:5 0



4. Estónsko 2 0 0 2 0:4 0







3. skupina:



Bulharsko - Severné Írsko 1:0 (1:0)



Gól: 40. Despodov







Luxembursko - Bielorusko 0:1 (0:0)



Gól: 76. Gromyko







tabuľka:



1. Bielorusko 2 1 1 0 1:0 4



2. Bulharsko 2 1 1 0 1:0 4



3. Severné Írsko 2 1 0 1 2:1 3



4. Luxembursko 2 0 0 2 0:3 0







D-divízia



1. skupina:



Gibraltár - Lichtenštajnsko 2:2 (1:0)



Góly: 8. Walker, 90.+7. Scanlon - 53. Sag, 90.+14. Hasler (z 11 m)







tabuľka:



1. San Maríno 1 1 0 0 1:0 3



2. Gibraltar 1 0 1 0 2:2 1



3. Lichtenštajnsko 2 0 1 1 2:3 1













Bratislava 8. septembra (TASR) - Futbalisti Švédska sú rovnako ako Slováci po dvoch zápasoch v 1. skupine C-divízie Ligy národov bez straty bodu. V nedeľu si poradili doma s Estónskom hladko 3:0. Obhajcovia prvenstva a úradujúci majstri Európy Španieli zvíťazili vo Švajčiarsku 4:1 v 4. skupine A-divízie. O triumfe Portugalcov nad Škótmi 2:1 v 1. skupine A-divízie rozhodol Cristiano Ronaldo.Najbližší súperi Slovákov urobili rozhodujúci krok k triumfu v záverečnej pätnásťminútovke prvého polčasu, v ktorej zaznamenali všetky tri góly. Dvakrát sa v drese Švédska presadil útočník Sportingu Lisabon Viktor Gyökeres, tretí gól pridal spoluhráč brankára Martina Dúbravku z Newcastlu Alexander Isak.Španieli mali v Ženeve výborný vstup do stretnutia, keď sa v úvodnej štvrťhodine presadili Joselu i Fabian Ruiz. V 20. minúte však zatiahol za ručnú brzdu obranca Robin Le Normand a uvidel červenú kartu. Ešte do prestávky dokázal znížiť Mohamed Andouni a črtala sa dráma, no druhý polčas priniesol iný priebeh, ako si priali domáci fanúšikovia. V daždivom počasí dokázali skórovať z rýchleho protiútoku druhýkrát Ruiz a aj striedajúci Ferran Torres.Ronaldo sa vo štvrtok ako prvý hráč dostal na métu 900 gólov v kariére, keď skóroval proti Chorvátsku a v Lisabone si opäť zlepšil strelecký účet. Víťazný gól dal v 88. minúte, keď zblízka dorazil do siete center Nuna Mendesa. O víťazstve Chorvátov nad Poliakmi rozhodol veterán Luka Modrič, ktorý sa v 52. minúte postaral o jediný gól duelu.Dáni sú naďalej stopercentní, v nedeľnom zápase 4. skupiny zdolali Srbsko 2:0. O góly domácich sa postarali stredopoliar Rennes Albert Grönbäk a útočník Lipska Yussuf Poulsen.Bielorusi zvíťazili v 3. skupine C-divízie na pôde Luxemburska 1:0. V tabuľke majú na konte štyri body, Luxembursko je bez bodu.