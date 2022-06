Portugalsko zdolalo Česko 2:0 a vedie tabuľku pred Španielskom

Český hráč Ondřej Lingr kontroluje loptu vo -futbalovom zápase 3. kola Ligy národov Portugalsko - Česko v Lisabone 9. júna 2022. Foto: TASR/AP

Liga národov - 3. kolo:



2. skupina A-divízie:



Švajčiarsko - Španielsko 0:1 (0:1)



Gól: 13. Sarabia







Portugalsko - Česko 2:0



Góly: 33. Cancelo, 38. Guedes







tabuľka:



1. Portugalsko 3 2 1 0 7:1 7



2. Španielsko 3 1 2 0 4:3 5



3. Česko 3 1 1 1 4:5 4



4. Švajčiarsko 3 0 0 3 1:7 0







4. skupina B-divízie:



Švédsko - Srbsko 0:1 (0:1)



Gól: 45.+3 Jovič







Nórsko - Slovinsko 0:0



ČK: 63. Blažič (Slovinsko)







tabuľka:



1. Nórsko 3 2 1 0 3:1 7



2. Srbsko 3 2 0 1 5:2 6



3. Švédsko 3 1 0 2 3:3 3



4. Slovinsko 3 0 1 2 1:6 1







2. skupina C-divízie:



Grécko - Cyprus 3:0 (2:0)



Góly: 8. Bakasetas, 20. Pavlidis, 48. Limnios







Kosovo - Severné Írsko 3:2 (2:1)



Góly: 9. a 52. Muriqi (prvý z 11 m), 19. Bytyqi - 45. Lavery, 83. Ballard







tabuľka:



1. Grécko 3 3 0 0 5:0 9



2. Kosovo 3 2 0 1 5:3 6



3. Sev. Írsko 3 0 1 2 2:4 1



4. Cyprus 3 0 1 2 0:5 1







4. skupina C-divízie:



Severné Macedónsko - Gruzínsko 0:3 (0:0)



Góly: 52. Zivzivadze, 62. Kvaratškelia, 84. Kiteišvili







Gibraltár - Bulharsko 1:1 (0:1)



Góly: 61. Walker (z 11 m) - 45.+1 Minčev







tabuľka:



1. Gruzínsko 3 3 0 0 12:2 9



2. Sev. Macedónsko 3 1 1 1 3:4 4



3. Bulharsko 3 0 2 1 4:7 2



4. Gibraltár 3 0 1 2 1:7 1







2. skupina D-divízie



Malta - Estónsko 1:2 (0:1)



Góly: 56. Hein (vlastný) - 21. Vassijev, 90.+4 Anier







tabuľka:



1. Estónsko 2 2 0 0 4:1 6



2. Malta 2 1 0 1 3:2 3



3. San Maríno 2 0 0 2 0:4 0

Bratislava 10. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska zvíťazili v 3. kole Ligy národov a pripísali si druhý triumf do tabuľky 2. skupiny A-divízie. Vo štvrtok doma zdolali Česko 2:0. V ďalšom zápase zvíťazili Španieli na pôde Švajčiarska 1:0.V Lisabone mali prvú šancu Česi, ale Jan Kuchta trafil brankára. Vzápätí, v 33. minúte otvoril skóre Joao Cancelo a o päť minút neskôr spečatil triumf domácich Goncalo Guedes.Španieli rozhodli o triumfe už v 13. minúte, keď Pablo Sarabia dostal krížnu prihrávku pred bránku a zblízka poslal loptu do siete. Na čele tabuľky figuruje Portugalsko o dva body pred Španielskom, o ďalší bod menej získalo Česko a posledné je Švajčiarsko, ktoré prehralo všetky tri zápasy.Vo 4. skupine B-divízie zvíťazili Srbi vo Švédsku gólom Luku Joviča a sú na druhom mieste tabuľky o bod za Nórskom, ktoré doma iba remizovalo so Slovinskom 0:0.V "céčku" sa naďalej darí Gruzíncom, ktorí zvíťazili v Severnom Macedónsku 3:0 a po troch dueloch majú vo 4. skupine plný počet bodov. Takisto aj Gréci, ktorí si rovnakým výsledkom poradili doma s Cyprom.