< sekcia Šport
Portugalsko zvíťazilo nad Uzbekistanom 5:0, Ronaldo dal dva góly
Ronaldo otvoril skóre už v 6. minúte a stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich MS. Zároveň sa stal aj druhým najstarším s gólom na záverečnom turnaji.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Houston 23. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska zvíťazili nad Uzbekistanom 5:0 v utorňajšom zápase základnej K-skupiny na MS. Na konte majú štyri body a sú na čele neúplnej tabuľky. Dva góly strelil kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 10 presných zásahov na svetových šampionátoch a v portugalskej histórii sa v tomto ukazovateli osamostatnil pred Eusebiom.
Ronaldo otvoril skóre už v 6. minúte a stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich MS. Zároveň sa stal aj druhým najstarším s gólom na záverečnom turnaji.
Portugalci uzavrú účinkovanie v základnej skupine zápasom proti Kolumbii, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. Uzbekov čaká v rovnakom čase v Atlante duel proti DR Kongo.
Reprezentanti Portugalska si chceli napraviť chuť po remíze s DR Kongo (1:1) a od úvodných minút išli za víťazstvom. Kapitán Portugalska Ronaldo zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela a v 6. minúte otvoril skóre - 1:0. Portugalci mali hru pod kontrolou a súperovi veľa nedovoľovali. V 17. minúte sa dostali k priamemu kopu, z ktorého brankár Nematov čakal skôr strelu od Ronalda a moment prekvapenia ideálne využil Mendes - 2:0. Outsider sa mohol vrátiť do zápasu po polhodine hry. Ganiev efektne trafil spoza šestnástky, no VAR odhalil jeho faul, ktorý prechádzal tomuto momentu. Ešte do prestávky stihol Ronaldo zvýšiť na 3:0, keď sa dostal za obranu súpera po prihrávke Fernandesa a strelil svoj jubilejný 10. gól na svetových šampionátoch.
Portugalský kapitán mohol v 51. minúte dokonať hetrik, keď narobil starosti brankárovi Nematovovi v rozohrávke, ale gól z toho nebol. Uzbecký brankár vyhral vzájomný súboj aj o necelých desať minút, keď včas vybehol proti šanci Portugalčana. Favorit zápasu pridal štvrtý gól po hodine hry, keď sa lopta v skrumáži po rohovom kope odrazila do brány od Uzbeka Chusanova - 4:0. Ronaldo sa snažil o tretí gól, viackrát sa dostal do sľubnej pozície, ale do streleckej listiny sa už nezapísal. V 87. minúte sa to podarilo striedajúcemu Leaovi, na ktorého v šestnástke zabudla obrana súpera - 5:0.
Ronaldo otvoril skóre už v 6. minúte a stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich MS. Zároveň sa stal aj druhým najstarším s gólom na záverečnom turnaji.
Portugalci uzavrú účinkovanie v základnej skupine zápasom proti Kolumbii, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. Uzbekov čaká v rovnakom čase v Atlante duel proti DR Kongo.
MS vo futbale, K-skupina
Portugalsko - Uzbekistan 5:0 (3:0)
Góly: 6. a 39. Ronaldo, 17. Mendes, 60. Nematov (vl.), 87. Leao. Rozhodcovia: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.), ŽK: Veiga - Chamrobekov, 68.777 divákov.
Portugalsko: Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao) - Neto (46. Conceicao), Fernandes, Joao Felix (64. Trincao) - Ronaldo
Uzbekistan: Nematov - Chusanov, Abdullajev, Ašurmatov - Karimov (90.+2 Jijanov), Chamrobekov (46. Mozgovoj), Šukurov (90.+2 Esanov), Nasrullajev (46. Alizhonov) - Ganiev, Fayzullajev (73. Sergejev) - Šomurodov
Portugalsko - Uzbekistan 5:0 (3:0)
Góly: 6. a 39. Ronaldo, 17. Mendes, 60. Nematov (vl.), 87. Leao. Rozhodcovia: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.), ŽK: Veiga - Chamrobekov, 68.777 divákov.
Portugalsko: Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao) - Neto (46. Conceicao), Fernandes, Joao Felix (64. Trincao) - Ronaldo
Uzbekistan: Nematov - Chusanov, Abdullajev, Ašurmatov - Karimov (90.+2 Jijanov), Chamrobekov (46. Mozgovoj), Šukurov (90.+2 Esanov), Nasrullajev (46. Alizhonov) - Ganiev, Fayzullajev (73. Sergejev) - Šomurodov
Reprezentanti Portugalska si chceli napraviť chuť po remíze s DR Kongo (1:1) a od úvodných minút išli za víťazstvom. Kapitán Portugalska Ronaldo zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela a v 6. minúte otvoril skóre - 1:0. Portugalci mali hru pod kontrolou a súperovi veľa nedovoľovali. V 17. minúte sa dostali k priamemu kopu, z ktorého brankár Nematov čakal skôr strelu od Ronalda a moment prekvapenia ideálne využil Mendes - 2:0. Outsider sa mohol vrátiť do zápasu po polhodine hry. Ganiev efektne trafil spoza šestnástky, no VAR odhalil jeho faul, ktorý prechádzal tomuto momentu. Ešte do prestávky stihol Ronaldo zvýšiť na 3:0, keď sa dostal za obranu súpera po prihrávke Fernandesa a strelil svoj jubilejný 10. gól na svetových šampionátoch.
Portugalský kapitán mohol v 51. minúte dokonať hetrik, keď narobil starosti brankárovi Nematovovi v rozohrávke, ale gól z toho nebol. Uzbecký brankár vyhral vzájomný súboj aj o necelých desať minút, keď včas vybehol proti šanci Portugalčana. Favorit zápasu pridal štvrtý gól po hodine hry, keď sa lopta v skrumáži po rohovom kope odrazila do brány od Uzbeka Chusanova - 4:0. Ronaldo sa snažil o tretí gól, viackrát sa dostal do sľubnej pozície, ale do streleckej listiny sa už nezapísal. V 87. minúte sa to podarilo striedajúcemu Leaovi, na ktorého v šestnástke zabudla obrana súpera - 5:0.
hlasy po zápase: /zdroj: FIFA/
Cristiano Ronaldo, strelec dvoch gólov Portugalska: „Som veľmi šťastný. Najdôležitejšie však je, že sme zvíťazili a podali sebavedomý výkon. Bolo to oveľa lepšie ako v úvodnom dueli proti DR Kongo. Rekordy sú vždy pekné, prioritou sú však vždy úspechy národného tímu."
Roberto Martinez, tréner Portugalska: „Toto bola najlepšia odpoveď na kritiku, ktorá smerovala na nás po úvodnom zápase. Ukázali sme, že sme zrelý tím. Na rozdiel od prvého stretnutia sme dokázali premieňať šance. Som veľmi spokojný s výsledkom i predvedeným výkonom."
Cristiano Ronaldo, strelec dvoch gólov Portugalska: „Som veľmi šťastný. Najdôležitejšie však je, že sme zvíťazili a podali sebavedomý výkon. Bolo to oveľa lepšie ako v úvodnom dueli proti DR Kongo. Rekordy sú vždy pekné, prioritou sú však vždy úspechy národného tímu."
Roberto Martinez, tréner Portugalska: „Toto bola najlepšia odpoveď na kritiku, ktorá smerovala na nás po úvodnom zápase. Ukázali sme, že sme zrelý tím. Na rozdiel od prvého stretnutia sme dokázali premieňať šance. Som veľmi spokojný s výsledkom i predvedeným výkonom."
tabuľka K-skupiny:
1. Portugalsko 2 1 1 0 6:1 4
2. Kolumbia 1 1 0 0 3:1 3
3. DR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
4. Uzbekistan 2 0 0 2 1:8 0
1. Portugalsko 2 1 1 0 6:1 4
2. Kolumbia 1 1 0 0 3:1 3
3. DR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
4. Uzbekistan 2 0 0 2 1:8 0