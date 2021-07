Portugalský brankár Rui Patricio prestúpil z Wolverhamptonu do AS Rím

Rím 14. júla (TASR) - Portugalský futbalový brankár Rui Patricio je novou posilou AS Rím. Taliansky klub ho získal z Wolverhamptonu Wanderers za približne 11,5 milióna eur. S novým zamestnávateľom podpísal trojročný kontrakt.



"AS Rím je veľkoklub. Je to pre mňa nová výzva a som nadšený, že budem môcť pomáhať napĺňať ciele mužstva. Jose Mourinho je jeden z najlepších trénerov na svete a som nadšený, že s ním môžem začať spolupracovať. Urobím všetko pre to, aby som tímu pomohol," citovali talianske médiá portugalského reprezentanta.



Tridsaťtriročný Rui Patricio pôsobil vo Wolverhamptone od roku 2018, predtým chytal za Sporting Lisabon. V národnom tíme má na konte 97 zápasov.