Portugalský obranca Mendes pre zranenie na šampionáte v Katare skončil

Dauha 1. decembra (TASR) - Portugalský futbalista Nuno Mendes už na MS v Katare pre zranenie stehna do hry nezasiahne, ale zostane s tímom v dejisku šampionátu. Ľavý obranca Paríža Saint-Germain nehral v úvodnom zápase proti Ghane a s Uruguajom ho po 42 minútach vystriedal Raphael Guerreiro.



"Hráč utrpel v zápase svalové zranenie na ľavom stehne. Mendes zostane súčasťou tímu v Katare, kde začne s rekonvalescenciou," uvádza sa vo vyhlásení Portugalskej futbalovej asociácie (FPF), čo potvrdil aj tréner Fernando Santos: "Chcel tu zostať s nami, čo skutočne odráža duch tímu a to, akí sme všetci jednotní. Mrzí ma, že nemôže hrať, ale mňa a ostatných v mužstve to musí povzbudiť v snahe nahradiť ho."