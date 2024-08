Portugalský obranca Pepe ukončil profesionálnu kariéru

Lisabon 8. augusta (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Pepe ukončil svoju aktívnu športovú kariéru. Štyridsaťjedenročný obranca sa naposledy predstavil na ME 2024 v Nemecku.



Pepe odohral počas svojej kariéry 141 reprezentačných zápasov. V roku 2016 pomohol svojmu tímu k zisku titulu majstrov Európy. V Reale Madrid strávil desať sezón, počas ktorých získal tri tituly v La Lige a tri v Lige majstrov. Do španielskeho tímu prišiel v roku 2007 z FC Porto. V roku 2019 sa do portugalského klubu vrátil a zostal tam až do konca kariéry. Správu priniesla agentúra Reuters.